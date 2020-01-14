Противники закона о продаже земли перекрыли центр Киева

Несколько сотен противников принятия закона о рынке земли, который разрешит операции купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения, перекрыли в знак протеста часть улицы Грушевского в Киеве, где расположены здания парламента и правительства Украины.

По словам источника, участники акции протеста беспрерывно ходят по наземному пешеходному переходу около футбольного стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского, где расположен большой плакат против «безответственной продажи земли». Еще несколько аналогичных «блок-постов» расположились далее по Грушевского до Мариинского парка.

Из-за акции автомобильное движение в центре столицы парализовано.

Сотрудники правоохранительных органов переведены на усиленное дежурство, передает ТАСС.

Верховная рада возобновила во вторник работу в пленарном режиме, впервые в 2020 году после новогодних каникул. Между тем в повестке дня заседания проект о рынке земли пока не значится.

В ноябре Верховная рада Украины приняла законопроект, согласно которому с 1 октября 2020 года разрешается продажа сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, как закон о продаже земли подвел Украину к новому Майдану.

Напомним, в декабре несколько акций прошли у здания Верховной рады в Киеве, среди прочих прошел митинг против рассмотрения законопроектов о продаже сельскохозяйственной земли.



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