Несколько акций начались у здания Рады в Киеве

Несколько акций начались в среду у здания Верховной рады в Киеве, среди прочих продолжается митинг против рассмотрения законопроектов о продаже сельскохозяйственной земли.

Участники акции против рассмотрения законопроектов о продаже сельскохозяйственной земли держат флаги партии «Батькивщина» и националистической партии «Свобода». Рядом установлена сцена, передает РИА «Новости».

Также проводят акцию украинские шахтеры, они выступают против накопления долгов по зарплате и требуют достойные условия работы. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что на акцию приехали шахтеры с семьями из разных областей страны. Также он сообщил, что в среду горняки проводят акции в шахтерских городах.

В центре Киева дежурят правоохранители, ситуация спокойная.

Несколько акций также прошли у здания Верховной рады в Киеве во вторник. Протестующие подрались с полицейскими, они забросали правоохранителей камнями, бутылками и деревянными предметами. Полиция в ответ применила слезоточивый газ. Пострадали 17 полицейских. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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