На митинге у Верховной рады протестующие подрались с полицией

Участники митинга против продажи земли у здания Рады подрались с сотрудниками правоохранительных органов.

«Люди заполонили всю улицу, здесь очень трудно пройти. И несмотря на то, что на самой улице Грушевского, по сути, происходит силовое противостояние, вдоль улицы очень много людей, которые просто стоят и наблюдают за всем этим и снимают все на телефоны», – передает 112.ua слова своего корреспондента.

Он отметил, что на месте столкновений слышался звук, похожий на взрыв. Что это было, пока неизвестно.

Полицейские попытались прижать протестующих к стене, однако им это пока не удалось. Участники митинга бросают деревянные предметы, камни и бутылки.

Применяется слезоточивый газ, в связи с чем много людей прикрывают лицо. Правоохранители сменяют своих коллег, попавших под облако газа, их отводят назад и оказывают медицинскую помощь.

Столкновения происходят с периодичностью в несколько минут после призывов со стороны толпы. Организаторы митинга пытаются договориться с правоохранителями. СМИ сообщают, что столкновения произошли из-за запрета правоохранителей устанавливать палатки.

Также сообщается, что во время митинга распылили перечный газ, пострадал полицейский и два журналиста – Виктория Рощина и оператор Алексей Никулин, которых забрызгали слезоточивым газом..

«Протестующие пытаются занести реквизит. Это, в частности, палатки и другие устройства, которые хотят применять во время протеста около Верховной рады. Полицейские, которые здесь стоят, пронести реквизит участникам акции не позволяют. Сначала здесь произошла словесная перепалка, после чего в ход пошел перечный газ», – сообщает корреспондент телеканала 112.ua.

Ранее сообщалось, что комитет по вопросам аграрной и земельной политики Верховной рады Украины завершает работу над запретом иностранцам покупать землю до общенационального референдума по этому вопросу.

Газета ВЗГЛЯД писала, что на Украине готовится едва ли не главный дележ собственности, доставшейся стране после краха СССР, – распродажа сельхозземель.

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