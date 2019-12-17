Украина собралась запретить иностранцам покупку земли до референдума

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики Верховной рады Украины завершает работу над запретом иностранцам покупать землю до общенационального референдума по этому вопросу, сообщила замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

Она рассказала в Facebook, что фракция обсудила «параметры функционирования» рынка земли. Указывается, что «иностранцы не смогут покупать землю, пока решение об этом не будет принято на всеукраинском референдуме». При этом «порог» для «концентрации земли в одних руках» решили ограничить на «цифре 10–20 тыс. гектаров».

Кроме того, партия намерена ввести «предохранители», которые помешают «спекуляциям с перепродажей земли в первые годы после открытия рынка» и «изменению целевого назначения сельскохозяйственных земель». Кравчук заявила, что партия стремится к «буму сельскохозяйственного производства, а не строительства автосалонов и супермаркетов»

Она отметила, что драк и скандалов не было.

Напомним, на Украине готовится едва ли не главный дележ собственности, доставшейся стране после краха СССР – распродажа сельхозземель.

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