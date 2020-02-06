Тимошенко заняла кресло спикера после столкновений в Раде

В Верховной раде произошли столкновения из-за законопроекта о рынке земли. Фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и «Батькивщина» попытались заблокировать трибуну и президиум парламента.

Представители «Батькивщины» и «Оппозиционной платформы – За жизнь» окружили трибуну, а часть депутатов заняла места у стола президиума, передает «Интерфакс».

Ряд депутатов от «Батькивщины» попытались прорваться в президиум парламента, однако их остановили депутаты от фракции «Слуга народа». Между депутатами произошла небольшая потасовка.

Отмечается, что в результате столкновения лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заняла место спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук пригласил лидеров фракций к себе в кабинет для консультаций и покинул президиум.

«Доводите свою правоту в дискуссии, а не в обезьяньих прыжках», – цитирует РИА «Новости» Стефанчука.

Украинский парламент готовится рассмотреть во втором чтении законопроект «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», предусматривающий открытие рынка земли на Украине и позволяющий ее продажу.

В четверг возле Верховной рады собрались митингующие против введения на Украине рынка земли. Протестующие требуют отказаться от принятия закона.

В ноябре 2019 года Верховная рада Украины приняла законопроект, согласно которому с 1 октября 2020 года разрешается продажа сельскохозяйственных земель. После этого в Раде предупредили, что «продажа земли и война в Донбассе – это то, что уничтожит Украину».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как закон о продаже земли подвел Украину к новому Майдану.

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