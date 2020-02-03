Раввин и муфтий не считают упоминание Бога противоречащим Конституции

Слова «да благословит и сохранит Бог Россию» могли бы дополнить Конституцию, не вступая в противоречие со статьей, где говорится о том, что Россия – это светское государство. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил раввин Зиновий Коган, комментируя идею патриарха Кирилла добавить в преамбулу Конституции РФ упоминание о Боге.

«Такая фраза приемлема для любого человека и тем более гражданина России, потому что все хотят быть благословенными и хранимыми Творцом», – сказал вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России (КЕРООР) Зиновий Коган.

«Я не говорю уже о том, что в гимне России, который мы можем слышать каждый день, упоминается Бог. И пока что я не видел людей, которые бы возражали против этого», – добавил раввин.

По мнению собеседника, религиозные люди и атеисты уживаются рядом, поскольку являются неотъемлемой частью русской культуры. «И для сомневающихся в существовании Творца, и для тех, кто в него верит, упоминание Бога равно приемлемо. По жизни мы все дети России. Я не вижу в этом возражений со стороны здравых людей», – подчеркнул Коган.

В свою очередь, глава мусульман Северного Кавказа Исмаил-хаджи Бердиев отметил, что вынести решение о правомочности инициативы патриарха должны юристы. «Они должны посмотреть и сказать, есть ли противоречие в этой поправке», – заявил муфтий газете ВЗГЛЯД.

При этом он поддержал предложение патриарха, но с условием изменения его формулировки. «Если это не противоречит, то надо написать не «Бог», а «Всевышний». Всевышний – он у всех», – добавил муфтий.

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Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл предложил изменить преамбулу российской Конституции, «чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, присутствовала в том числе и в нашей Конституции». Он отметил, что большинство россиян верят в существование Бога, подчеркнув, что речь идет не только о православных, но также о мусульманах и «о многих, о многих других».

Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состоятьсяв феврале-марте.

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