Патриарх Кирилл предложил включить в Конституцию упоминание о Боге

Патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу российской Конституции, добавив в нее упоминание Бога. Об этом он заявил на трапезе после литургии в храме Христа Спасителя.

«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят. Я не говорю только о православных – я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других. Если в гимне может быть «Богом хранимая родная земля», почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?», – заявил патриарх Кирилл, передает РИА «Новости».

При этом он призвал деятелей других конфессий посодействовать тому, «чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, присутствовала в том числе и в нашей Конституции».

«Считаю, что сегодня можно было бы начать дискуссию об этом», – заключил патриарх.

Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состоятьсяв феврале-марте.