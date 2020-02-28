Лавров и глава дипломатии ЕС обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем об урегулировании в Сирии и Ливии.

Разговор состоялся по инициативе со стороны ЕС, говорится в сообщении на сайте МИД России.

«В фокусе внимания находились вопросы урегулирования ситуации в Сирии и Ливии в соответствии с рекомендациями Совета безопасности ООН. Обсуждались также некоторые аспекты отношений Россия-ЕС», – пояснили в ведомстве.

В пятницу в ООН предупредили, что в Ливии возможен срыв перемирия из-за непрекращающихся обстрелов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что ситуация в сирийской провинции Идлиб и вокруг нее обострилась за прошедшие сутки до крайне опасной степени. Фактически правительственная армия Сирии и турецкие вооруженные силы вступили в открытое столкновение.