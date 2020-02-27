Дипломаты США под печальную музыку пообещали Киеву поддержку

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27 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 09:39  |  vz.ru
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Белоруссия объединяется с Украиной против российской нефти

Белоруссия начинает поставки нефти через УкраинуФото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
После двух месяцев торга с Россией по цене на нефть, Белоруссия нашла сразу шесть новых поставщиков. Причем пять из них – это некие российские компании, которые еще не имели дела с белорусами. Наконец, шестым поставщиком станет Азербайджан, откуда нефть потечет по украинскому маршруту. В чем смысл такой сложной схемы? Подробности...
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Поправки к Конституции показывают истинные ценности России

Путин потребовал, чтобы поправки вступили в силу только после того, как их одобрят на всероссийском голосованииФото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Российское государство должно обеспечивать доступность медицинской помощи, повышать доходы граждан, уважать труд и заботиться о детях. На встрече Владимира Путина с рабочей группой по внесению изменений в Конституцию были озвучены предлагаемые поправки в Основной закон страны и намечен возможный день для всероссийского голосования. Подробности...
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«Кинжал» и «Калибр» зародились благодаря маршалу Язову

Назначение Язова министром обороны СССР стало неожиданным для него самогоФото: Фотохроника ТАСС
На 96-м году жизни после продолжительной болезни скончался последний Маршал СССР и последний министр обороны Советского Союза Дмитрий Язов. Свои мемуары Дмитрий Тимофеевич назвал «Удары судьбы». Это более чем верно. Какими ударами была отмечена история его жизни, какое отношение Язов имел к ракетам «Калибр» – и что в свое время привело его на сторону ГКЧП? Подробности...
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Русофобия заставила Грузию унизиться перед Европой

Сухое протокольное мероприятие вызвало в Тбилиси едва ли не паникуФото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou
Беспрецедентное для европейской дипломатии решение приняла Грузия – она отказалась проводить на своей территории совещание глав МИДов стран Совета Европы. А все из-за того, что на это совещание мог приехать представитель России – и даже, возможно, Сергей Лавров. Кто заставил Тбилиси принять такое решение? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Охота – это на самом деле про защиту природы

Дмитрий Грунюшкин, писатель
У охотников и зоозащитников враг на самом деле общий – варвар, для которого убийство важнее охоты. Это они гоняют зайцев на снегоходе и стреляют архаров с вертолета. Но они не охотники. Они убийцы. Подробности...

Диалог знающего и верующего о национализме

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Несколько недель не утихали дискуссии вокруг так называемой русской поправки в Конституцию. Однако никакого конструктива, к сожалению, в этой дискуссии нет. Его и не может быть в диалоге знающего и верующего. Подробности...
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Прогрессивный бег по граблям

Максим Соколов, публицист
Нынешние проблемы прогрессивной общественности вызваны тем, что средства протеста, которые при Брежневе применялись для защиты людей щепетильных, теперь посредством простого copy-paste применяются для защиты людей, на которых пробы негде ставить. Подробности...
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      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
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      На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
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      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
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              Дипломаты США под печальную музыку пообещали Киеву поддержку

              27 февраля 2020, 09:09

              Текст: Евгения Шестак

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              Посольство США в Киеве опубликовало видеоролик, на котором американские дипломаты под печальную музыку обещают оказать поддержку Украине в «борьбе» с Россией.

              Видеозапись опубликована на канале диппредставительства в YouTube. Ролик приурочен к шестой годовщине потери Киевом контроля над Крымом.

              Дипломаты на ломанном украинском языке обещают, что помогут в «борьбе против российской агрессии», а также окажут поддержку для победы «демократии» на Украине.

              Ранее украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил о плане по установлению контроля над Крымом. 

              Кулеба утверждает, что у него есть план из 12 шагов, в результате которого Крым должен «выскользнуть из ослабевших рук России». 

              Газета ВЗГЛЯД разбирала ошибочные представления Киева о том, что России якобы грозит «развал».

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