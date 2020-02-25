Генпрокуратура впервые обжаловала штраф за неуважение к власти

Генеральная прокуратура впервые подала жалобу на решение суда, который оштрафовал жительницу Котласа (Архангельская область) Светлану Бакшееву на 30 тыс. рублей по статье о неуважении к власти, заявил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

«До своей отставки замгенпрокурора Леонид Коржинек обратился в Верховный суд РФ с протестом по делу продавщицы из Котласа Светланы Бакшеевой. Она резко отреагировала во «ВКонтакте» на слова губернатора Игоря Орлова, который назвал участников мусорного протеста в Шиесе шелупонью», – передает его слова ТАСС.

Он пояснил, что прокуратура просит прекратить дело, так как «проявление неуважения к федеральным, региональным, местным органам, их подразделениям и должностным лицам и депутатам объектом оскорбления власти не является».

Верховный суд истребовал дело для проверки.

В сентябре сообщалось, что прокуратура Архангельской области попросила отменить постановления судов о штрафе Бакшеевой за неуважение к власти.