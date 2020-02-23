Эстонка сбежала в Россию от норвежского мужа-педофила

Гражданка Эстонии с русскими корнями Анна Финсерасен сбежала из родной страны от мужа в Россию, после того как заподозрила супруга в педофилии по отношению к собственным дочерям.

Говоря про мужа, гражданина Норвегии Йостена Финсерасена, собеседница телеканала отметила, что ранее не представляла, «какой он человек».

«Йостен был любимчиком всех подопечных и вел себя очень обходительно со мной. Но когда мы начали жить вместе, я стала замечать вспышки агрессии по отношению к животным на его ферме. Вскоре он переключился и на меня – бил беременную», – передает RT слова Финсерасен.

Когда старшей из двух дочерей исполнился год, собеседница Финсерасен начала подозревать супруга в педофилии. В 2012 году она подала на развод и оформила детям эстонские документы, готовясь к побегу в Таллин, однако тогда их отцу удалось добиться права на регулярные встречи с детьми, в результате чего девочки еще три года регулярно ездили в Норвегию к нему «без присмотра матери».

Финсерасен, заметив характерные раздражения на коже дочерей после поездок к отцу, поговорила с ними и обратилась к врачу и в полицию. Гинеколог аллергическое происхождение пятен исключил.

«На Йостена завели уголовное дело, и его арестовали», – сообщила она.

Однако отца девочек в итоге оправдали, и в июне 2017 года он вышел на свободу. Мужчина подал на жену в суд, чтобы ограничить ее в родительских правах и забрать детей себе. Отцу присудили единоличную опеку над дочерьми. Мать девочек оспорить решение суда не смогла.

В январе этого года муж Финсерасен должен был приехать в Таллин, чтобы увезти детей в Норвегию, но за несколько дней до этого мать покинула страну вместе с ними, «осознавая безвыходность ситуации», и уехала в Россию.

«Россия оказалась единственной страной, которая помогла нам. Здесь мои дети чувствуют себя в безопасности и их психологическое здоровье значительно лучше. Однако они скучают по друзьям, бабушке и дедушке, которые остались в Эстонии», – заключила Финсерасен.

Отмечается, что на новом месте ей и ее детям помогают правозащитники, которые, в частности, нашли им бесплатный приют и устроили девочек в школу. Адвокат их отца Эне Муйте, в свою очередь, отрицает вину своего подзащитного и утверждает, что обвинения матери девочек – клевета.

Ранее во Франции юноша убил священника-педофила крестом.