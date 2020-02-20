В Липецке дали старт новому сезону инженерного чемпионата CASE-IN

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20 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 20:23  |  vz.ru
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Почему США боятся жестких санкций против Роснефти

США побоялись ввести санкции напрямую против РоснефтиФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
США наказывают Россию и Роснефть за продажу венесуэльской нефти. Хотя американским компаниям США спокойно продлевают лицензии на работу в Венесуэле. Впрочем, ввести новые санкции против самой Роснефти Вашингтон все-таки побоялся, хотя грозил сделать именно это. Что останавливает США от этого шага? Подробности...
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Конституция защитит Россию от распродажи

Принцип неотчуждаемости российской земли отражает образ мышления нашего народаФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Наши оппоненты на Западе ждут, когда в Москве появится более сговорчивая власть, которая расплатится территориями страны за право «вернуться в мировое сообщество». Однако поправки к Конституции должны обеспечить наш внутренний суверенитет и ускорить процесс национализации элит, которые гарантируют сохранение целостности страны и приведут к серьезной ротации чиновничества, считают эксперты. Подробности...
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Как европейские державы развязали Гитлеру руки

Довоенное правительство Великобритании несет значительную часть ответственности за попустительство по отношению к ГитлеруФото: Scherl/Global Look Pres
Газета ВЗГЛЯД продолжает публикацию рассекреченных архивов МИД России, посвященных ситуации в Европе накануне Второй мировой войны. Шифротелеграммы советских дипломатов, датированные зимой 1937-1938 годов, содержат уникальные подробности того, почему провалилась британская политика «умиротворения Гитлера», какая паника царила в руководстве Чехословакии и какие агрессивные планы вынашивала Польша. Подробности...
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Трамп доверил разведку гею-лоялисту

Гренелл безжалостно атаковал немецкое правительство в угоду ТрампуФото: Arne Dedert/DPA/ТАСС
Германия избавилась от скандального посла США в Берлине Ричарда Гренелла, успевшего за несколько лет испортить отношения с ведущими немецкими политиками и бизнесменами. Теперь, несмотря на отсутствие опыта работы в спецслужбах, Дональд Трамп решил назначить Гренелла на пост директора Национальной разведки США. Почему глава Белого дома пошел на такой шаг?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Цукерберг просит Вашингтон ввести цензуру

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Очередная ежегодная Мюнхенская конференция оказалась не таким уж скучным событием. Не каждый день можно услышать чуть ли не мольбу о введении государственной цензуры, причем от главы Facebook Марка Цукерберга. Подробности...

На Украине небывалый кризис морали и запасов интеллекта

Евгений Комаровский, врач-педиатр, писатель (Украина)
Жители Украины протестуют против возвращения на родину украинцев из Китая, якобы из-за угрозы коронавируса. В ход пошли протесты, плакаты, горящие покрышки и остальной набор евромайдана. Подробности...
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Западные инвестфонды играют в украинский тотализатор

Глеб Простаков, журналист
Украина сейчас похожа на человека, который взял кредит в микрофинансовой организации с грабительскими процентами и с мордоворотами в качестве выбивателей долгов. Тут «мордовороты» интеллигентные, но принцип тот же. Подробности...
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              В Липецке дали старт новому сезону инженерного чемпионата CASE-IN

              20 февраля 2020, 18:42

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              В Липецком государственном техническом университете (ЛГТУ) прошло торжественное открытие VIII международного инженерного чемпионата CASE-IN, который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

              С февраля по май более 10 тыс. будущих инженеров и молодых специалистов будут решать инженерные кейсы по единой теме чемпионата «Технологическая модернизация» – одной из приоритетных для российской и мировой экономики, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Марафон отборочных этапов охватит 56 вузов России и стран СНГ.

              ЛГТУ завоевал право открыть чемпионат, выиграв конкурс вузов, чьи команды стали чемпионами «CASE-IN» в 2019 году. Участников сезона «CASE-IN – 2020» приветствовала выпускница ЛГТУ, молодой специалист Новолипецкого металлургического комбината Анастасия Рыженкова – капитан команды чемпионов Студенческой лиги «CASE-IN» в направлении «Металлургия». В 2019 году вместе с командой «Digerati» она разработала предложения по повышению экономичности и энергоэффективности прокатного производства предприятий Группы НЛМК.

              «Год назад мы так же с волнением ожидали старта защиты, поэтому очень хорошо понимаем состояние участников. Для команды, решение которой окажется сегодня лучшим, самое интересное еще впереди! Удача любит упорных, и мы желаем вам использовать все шансы, которые сейчас вам предоставляются. И если вам нужна будет помощь, мы всегда рады поделиться опытом!», – подчеркнула Анастасия.

              Липецкий государственный технический университет принимает участие в чемпионате «CASE-IN» с 2017 года и занимает вторую строку рейтинга российских вузов в направлении «Металлургия». Команды будущих металлургов из ЛГТУ дважды завоевывали кубок чемпионов «CASE-IN» – в 2017 и 2019 годах.

              Открывая новый сезон чемпионата, ректор Липецкого государственного технического университета Павел Сараев отметил: «Университет гордится правом открытия международного инженерного чемпионата «CASE-IN». Это право заслужили не только студенты – двукратные победители чемпионата, но и их наставники – преподаватели ЛГТУ и представители ПАО «НЛМК», предоставляющие студентам возможность знакомства с реальным производством. Именно консолидация усилий университета и предприятия при поддержке государства дает такой замечательный синергетический эффект. В успехах наших студентов мы видим плоды такой комплексной работы, и мы будем развивать этот опыт и дальше».

              Руководитель проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» Лука Горубин, приветствуя участников, рассказал, что в новом сезоне соревнований они поборются за особые условия при поступлении в вузы – дополнительные баллы при поступлении или зачисление в магистратуру или аспирантуру без экзаменов, возможности пройти стажировку и попасть в кадровый резерв крупных компаний, а также получить наставника из числа финалистов и победителей конкурса «Лидеры России» – ведущих управленцев в сферах энергетики и технологического развития.

              Он напомнил, что чемпионат CASE-IN присоединился к платформе «Россия – страна возможностей» в прошлом году, и сотрудничество уже дает хорошие результаты. «Сезон 2019 года привлек максимальное количество участников – 8156 человек. С прошлого года участие в конкурсе стало доступно школьникам и студентам из любого регионы страны. В этом сезоне появилось новое направление для школьников 6-10 классов – по инженерному творчеству, поэтому еще больше ребят смогут проявить себя на чемпионате», – отметил Лука Горубин.

              Заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин приветствовал участников и гостей мероприятия от имени руководства региона: «Любые соревнования международного и даже межрегионального уровня, конечно, очень важны для продвижения как для принимающей стороны, так и для области в целом. Поскольку наш регион зарекомендовал себя как промышленный, инженерные кадры нам нужны – не только в IT, но и в промышленности». Анатолий Якутин напутствовал будущих инженеров: «Волноваться – это абсолютно нормально и естественно для человека. Главное – это энергетика! Всех участников, я уверен, ждет большое будущее, вы станете известными людьми. Ни пуха ни пера, всем победы, дерзайте».

              От имени оргкомитета «CASE-IN» к участникам и гостям обратился основатель чемпионата Артем Королев. Он выразил благодарность руководству университета за теплый прием и поддержку проекта: «Именно объединение усилий вузов, компаний и государства позволяет развивать чемпионат как площадку для соревнований по решению инженерных кейсов, для профориентации и развития молодежи, создания социальных лифтов, а также для обсуждения вопросов, связанных с развитием ТЭК и МСК».

              По традиции Артем Королев напутствовал участников «CASE-IN» нового сезона: «Чемпионат – это инструмент для достижения успеха. У каждого из наших победителей – своя история. Вдохновляйтесь успехом наших победителей, следуйте выбранной траектории и расскажите свою историю «CASE-IN»!»

              Чемпионат активно поддерживает Новолипецкий металлургический комбинат: специалисты предприятия ежегодно оценивают решения участников в качестве экспертов; по материалам НЛМК в 2019 году был подготовлен инженерный кейс в направлении «Металлургия». Также представители компании принимают участие в закрытом Дне карьеры «CASE-IN» на финале чемпионата в Москве.

              Исполняющая обязанности директора по персоналу ПАО «НЛМК» Светлана Масась подчеркнула, что чемпионы «CASE-IN» в направлении «Металлургия» уже стали молодыми специалистами предприятия.

              «Сегодня, благодаря победе студентов ЛГТУ в Чемпионате в 2019 году, мы проводим открытие нового сезона «CASE-IN» на площадке нашего базового университета. Новолипецкий металлургический комбинат заинтересован в формировании инженерной элиты. Чемпионат действительно открывает большие возможности для студентов. Совершенствуйтесь и достигайте своих целей», – сказала Светлана Масась.

              Почетным гостем первого дня нового сезона Юрий Корнеев, директор департамента по работе с персоналом ПАО «НОВАТЭК» – стратегического партнера Студенческой лиги в направлении «Нефтегазовое дело».

              «Компания «НОВАТЭК» впервые принимает участие в чемпионате «CASE-IN». Для нас важно, что чемпионат направлен на популяризацию инженерных и рабочих профессий. В 2017 году компания «НОВАТЭК» успешно запустила завод по сжижению природного газа на Ямале и вышла на мировой рынок СПГ. Квалифицированные профессиональные кадры – это приоритет для компании «НОВАТЭК». Мы рассчитываем увидеть в направлении «Нефтегазовое дело» интересные технические решения кейса, а также выявить перспективных студентов, которые в дальнейшем продолжат образование по магистерской программе подготовки квалифицированных кадров в направлении СПГ в Российском университете нефти и газа имени Губкина и после обучения придут работать в компанию «НОВАТЭК», – отметил Юрий Корнеев.

              Торжественное открытие нового сезона «CASE-IN» продолжил первый отборочный этап чемпионата в направлении «Металлургия». 11 команд будущих металлургов всего за 10 дней разработали решения по переработке вторичного ванадийсодержащего сырья. Идеи студентов сегодня оценят признанные эксперты – специалисты Новолипецкого металлургического комбината и представители профессорско-преподавательского состава ЛГТУ.

              Лучшая команда отборочного этапа в мае 2020 года отправится в Москву, где будет защищать честь ЛГТУ на финале «CASE-IN».


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