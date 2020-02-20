В Липецке дали старт новому сезону инженерного чемпионата CASE-IN

В Липецком государственном техническом университете (ЛГТУ) прошло торжественное открытие VIII международного инженерного чемпионата CASE-IN, который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

С февраля по май более 10 тыс. будущих инженеров и молодых специалистов будут решать инженерные кейсы по единой теме чемпионата «Технологическая модернизация» – одной из приоритетных для российской и мировой экономики, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Марафон отборочных этапов охватит 56 вузов России и стран СНГ.

ЛГТУ завоевал право открыть чемпионат, выиграв конкурс вузов, чьи команды стали чемпионами «CASE-IN» в 2019 году. Участников сезона «CASE-IN – 2020» приветствовала выпускница ЛГТУ, молодой специалист Новолипецкого металлургического комбината Анастасия Рыженкова – капитан команды чемпионов Студенческой лиги «CASE-IN» в направлении «Металлургия». В 2019 году вместе с командой «Digerati» она разработала предложения по повышению экономичности и энергоэффективности прокатного производства предприятий Группы НЛМК.

«Год назад мы так же с волнением ожидали старта защиты, поэтому очень хорошо понимаем состояние участников. Для команды, решение которой окажется сегодня лучшим, самое интересное еще впереди! Удача любит упорных, и мы желаем вам использовать все шансы, которые сейчас вам предоставляются. И если вам нужна будет помощь, мы всегда рады поделиться опытом!», – подчеркнула Анастасия.

Липецкий государственный технический университет принимает участие в чемпионате «CASE-IN» с 2017 года и занимает вторую строку рейтинга российских вузов в направлении «Металлургия». Команды будущих металлургов из ЛГТУ дважды завоевывали кубок чемпионов «CASE-IN» – в 2017 и 2019 годах.

Открывая новый сезон чемпионата, ректор Липецкого государственного технического университета Павел Сараев отметил: «Университет гордится правом открытия международного инженерного чемпионата «CASE-IN». Это право заслужили не только студенты – двукратные победители чемпионата, но и их наставники – преподаватели ЛГТУ и представители ПАО «НЛМК», предоставляющие студентам возможность знакомства с реальным производством. Именно консолидация усилий университета и предприятия при поддержке государства дает такой замечательный синергетический эффект. В успехах наших студентов мы видим плоды такой комплексной работы, и мы будем развивать этот опыт и дальше».

Руководитель проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» Лука Горубин, приветствуя участников, рассказал, что в новом сезоне соревнований они поборются за особые условия при поступлении в вузы – дополнительные баллы при поступлении или зачисление в магистратуру или аспирантуру без экзаменов, возможности пройти стажировку и попасть в кадровый резерв крупных компаний, а также получить наставника из числа финалистов и победителей конкурса «Лидеры России» – ведущих управленцев в сферах энергетики и технологического развития.

Он напомнил, что чемпионат CASE-IN присоединился к платформе «Россия – страна возможностей» в прошлом году, и сотрудничество уже дает хорошие результаты. «Сезон 2019 года привлек максимальное количество участников – 8156 человек. С прошлого года участие в конкурсе стало доступно школьникам и студентам из любого регионы страны. В этом сезоне появилось новое направление для школьников 6-10 классов – по инженерному творчеству, поэтому еще больше ребят смогут проявить себя на чемпионате», – отметил Лука Горубин.

Заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин приветствовал участников и гостей мероприятия от имени руководства региона: «Любые соревнования международного и даже межрегионального уровня, конечно, очень важны для продвижения как для принимающей стороны, так и для области в целом. Поскольку наш регион зарекомендовал себя как промышленный, инженерные кадры нам нужны – не только в IT, но и в промышленности». Анатолий Якутин напутствовал будущих инженеров: «Волноваться – это абсолютно нормально и естественно для человека. Главное – это энергетика! Всех участников, я уверен, ждет большое будущее, вы станете известными людьми. Ни пуха ни пера, всем победы, дерзайте».

От имени оргкомитета «CASE-IN» к участникам и гостям обратился основатель чемпионата Артем Королев. Он выразил благодарность руководству университета за теплый прием и поддержку проекта: «Именно объединение усилий вузов, компаний и государства позволяет развивать чемпионат как площадку для соревнований по решению инженерных кейсов, для профориентации и развития молодежи, создания социальных лифтов, а также для обсуждения вопросов, связанных с развитием ТЭК и МСК».

По традиции Артем Королев напутствовал участников «CASE-IN» нового сезона: «Чемпионат – это инструмент для достижения успеха. У каждого из наших победителей – своя история. Вдохновляйтесь успехом наших победителей, следуйте выбранной траектории и расскажите свою историю «CASE-IN»!»

Чемпионат активно поддерживает Новолипецкий металлургический комбинат: специалисты предприятия ежегодно оценивают решения участников в качестве экспертов; по материалам НЛМК в 2019 году был подготовлен инженерный кейс в направлении «Металлургия». Также представители компании принимают участие в закрытом Дне карьеры «CASE-IN» на финале чемпионата в Москве.

Исполняющая обязанности директора по персоналу ПАО «НЛМК» Светлана Масась подчеркнула, что чемпионы «CASE-IN» в направлении «Металлургия» уже стали молодыми специалистами предприятия.

«Сегодня, благодаря победе студентов ЛГТУ в Чемпионате в 2019 году, мы проводим открытие нового сезона «CASE-IN» на площадке нашего базового университета. Новолипецкий металлургический комбинат заинтересован в формировании инженерной элиты. Чемпионат действительно открывает большие возможности для студентов. Совершенствуйтесь и достигайте своих целей», – сказала Светлана Масась.

Почетным гостем первого дня нового сезона Юрий Корнеев, директор департамента по работе с персоналом ПАО «НОВАТЭК» – стратегического партнера Студенческой лиги в направлении «Нефтегазовое дело».

«Компания «НОВАТЭК» впервые принимает участие в чемпионате «CASE-IN». Для нас важно, что чемпионат направлен на популяризацию инженерных и рабочих профессий. В 2017 году компания «НОВАТЭК» успешно запустила завод по сжижению природного газа на Ямале и вышла на мировой рынок СПГ. Квалифицированные профессиональные кадры – это приоритет для компании «НОВАТЭК». Мы рассчитываем увидеть в направлении «Нефтегазовое дело» интересные технические решения кейса, а также выявить перспективных студентов, которые в дальнейшем продолжат образование по магистерской программе подготовки квалифицированных кадров в направлении СПГ в Российском университете нефти и газа имени Губкина и после обучения придут работать в компанию «НОВАТЭК», – отметил Юрий Корнеев.

Торжественное открытие нового сезона «CASE-IN» продолжил первый отборочный этап чемпионата в направлении «Металлургия». 11 команд будущих металлургов всего за 10 дней разработали решения по переработке вторичного ванадийсодержащего сырья. Идеи студентов сегодня оценят признанные эксперты – специалисты Новолипецкого металлургического комбината и представители профессорско-преподавательского состава ЛГТУ.

Лучшая команда отборочного этапа в мае 2020 года отправится в Москву, где будет защищать честь ЛГТУ на финале «CASE-IN».