Политолог: Получение российского гражданства будущими бойцами СВО можно только приветствовать

Tекст: Вера Басилая

Ухов прокомментировал случай с нашумевшим в Сети роликом, где иностранцам, которые находятся в заключении в ИК, выдают российские паспорта. Он отметил, что МВД разъяснило, что на самом деле никаких новаций в вопросах получения гражданства не произошло.

«Группа заключенных пожелала заключить контракт с Минобороны России и отправиться воевать в зону СВО. Плюс есть еще одно основание – если осужденный проживал на территориях новых регионов РФ до 2022 года, то есть по факту их вхождения в состав нашей страны приобрел гражданство РФ и теперь его просто бумажно оформил в виде соответствующего паспорта», – пояснил политолог в своем Telegram-канале.

«Получение гражданства будущими бойцами СВО можно только приветствовать. Эти люди делают осознанный выбор, это не «колбасные россияне», они готовы буквально проливать кровь и погибать ради России», – написал Ухов.

Он добавил, что «такой категории гражданство давать можно и нужно».

Ранее в МВД заявили, что осужденные в ИК могут получить российский паспорт после заключения контракта с Министерством обороны для службы в зоне спецоперации.