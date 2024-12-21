Китайское судно покинуло Датский пролив после расследования повреждения кабелей

Сухогруз Yi Peng 3 покинул Датский пролив после расследований обрывов кабелей на Балтике

Tекст: Мария Иванова

Китайское судно Yi Peng 3, которое на Западе связывают с обрывом подводных кабелей связи в Балтийском море, отправилось в плавание по направлению к Египту, передает SVT.

В субботу около 14.30 по местному времени судно покинуло свою стоянку в Каттегате, находящемся между Швецией и Данией, где простояло более месяца.

По данным береговой охраны, судно движется в сторону Порт-Саида. Представители китайского судна заявили, что решение покинуть пролив было принято по собственной инициативе. При этом полиция отказалась комментировать отбытие судна, отметив, что у них отсутствует информация по этому вопросу.

Ранее представители Финляндии, Швеции, Германии и Китая, а также датский наблюдатель, поднялись на борт Yi Peng 3 для проведения проверок. Прокуратура Швеции начала расследование повреждений кабелей как диверсию, а Центральная криминальная полиция Финляндии рассматривает инцидент как причинение вреда коммуникациям.

Ггазета Financial Times сообщала о возможной причастности Yi Peng 3 к разрыву кабелей. Немецкое издание Bild указывало, что капитаном судна может быть гражданин России. Wall Street Journal со ссылкой на источники заявляет, что Yi Peng 3 намеренно разорвал два критически важных кабеля, дрейфуя более 185 километров.

Китайское судно Yi Peng 3, груженное российскими удобрениями, было окружено кораблями НАТО в Балтийском море из-за подозрений в умышленной порче подводных кабелей.

Между тем телекоммуникационный кабель, соединяющий Швецию и Финляндию, оказался поврежден во второй раз.