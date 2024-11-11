Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.7 комментариев
Шольц ответил на слова Маска об «Олафе-шуте»
Шольц в ответ на слова Маска об «Олафе-шуте» указал на статус предпринимателя
Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал слова американского предпринимателя Илона Маска, который назвал главу немецкого правительства «шутом».
После распада в Германии правящей коалиции Маск заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «Olaf ist ein Narr». Это можно перевести с немецкого как «Олаф – шут» (или «глупец»), передает ТАСС со ссылкой на ARD.
«Это делает мне честь», – заявил Шольц с иронией. При этом он сказал, что не станет комментировать высказывания «технологических миллиардеров». Шольц подчеркнул, что Маск «не является главой государства», хотя иногда и может показаться, что технологические компании обладают большим влиянием, чем страны.
Напомним, правящая коалиция Германии распалась. Шольц заявил о возможности вынесения вопроса о вотуме доверия своему правительству на обсуждение Бундестага до 25 декабря, несмотря на ранее озвученные планы сделать это в январе.