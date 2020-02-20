В России разработали мобильную РЛС для наблюдения за надводными кораблями

Российские специалисты работают над перебазируемой радиолокационной станцией (РЛС) «Лагуна-М», которая сможет сопровождать более 200 надводных целей в пределах 200-мильной зоны, сообщили в пресс-службе АО «РТИ».

«Станция сможет обеспечивать непрерывный круглосуточный и всепогодный контроль морской акватории в пределах 200-мильной экономической зоны в секторе 120 градусов и быть перебазированной на актуальное направление наблюдения. <...> Станция будет способна одновременно вести более 200 различных объектов и передавать о них информацию в реальном времени», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В РТИ уточнили, что «Лагуна-М» будет непрерывно автоматически обнаруживать и сопровождать морские суда, определять их координаты и параметры движения. При этом автоматический выбор частот делает ее практически невосприимчивой к внешним активным помехам коротковолнового диапазона.

Разработчиком РЛС поверхностной волны береговой службы наблюдения является ОАО «НПК «НИИДАР» (входит в РТИ). «Лагуна-М» будет работать в коротковолновом диапазоне, что позволит станции обнаруживать надводные объекты как в зоне прямой видимости, так и находящиеся на значительном расстоянии за линией горизонта.

Облегченный антенный модуль новой конструкции позволит проводить монтаж станции на площадках, не оборудованных фундаментом, что сократит время переориентации станции в несколько раз.

По мнению разработчиков, станция сможет использоваться для пресечения браконьерства, контрабанды и иных несанкционированных вторжений, а также в режиме онлайн определять координаты судов, потерпевших кораблекрушение.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что по всему периметру России появится принципиально другое сплошное радиолокационное поле. При помощи новых РЛС «Контейнер» можно будет обнаруживать любые аэродинамические цели, в том числе созданные по технологии «стелс».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД