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3 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 13:47  |  vz.ru
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Что мешает России и Китаю удвоить «Силу Сибири»

Первый трубопроводный российский газ пошел в Китай Фото: gazprom.ru
Спустя шесть лет после подписания секционного газового соглашения с Китаем, Россия впервые пустила свой трубопроводный газ не в Европу, а в Азию. Это событие имеет знаковое значение не только с геополитической точки зрения. Какие именно выгоды принесет новый газопровод и России, и Китаю? И почему по второму газопроводу в Китай так до сих пор и не договорились?  Подробности...
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Санкции Китая против США чреваты серьезными последствиями

Товарищ Хуа Чуньин – типичный продукт системы по воспроизводству управленческой элиты КНР.Фото: Ng Han Guan/AP/ТАСС
Ввиду «серьезных нарушений международного права» и «вмешательства во внутренние дела Китая» Пекин вводит против США ряд санкций, заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Эти санкции, как и тон заявления Хуа, могут показаться чем-то дежурным. Но на деле речь идет об очень важной для Китая поворотной точке, а на кону сейчас находится судьба всей мировой экономики. Подробности...
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Россия увидит врага далеко в Арктике

Россия – единственная страна, выстроившая сплошное эшелонированное радиолокационное поле над своей территориейФото: mil.ru
По всему периметру России появится принципиально другое сплошное радиолокационное поле. При помощи новых РЛС «Контейнер» можно будет обнаруживать любые аэродинамические цели, в том числе созданные по технологии «стелс». Видит РЛС и оружие, которое есть сейчас только у России — гиперзвуковое. Первая станция прикрывает центр России, следующие разместят на направлении, откуда исходит серьезная угроза ракетного нападения. Подробности...
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Как Германия кормит бывшие страны соцлагеря

Бюджетная несообразность угрожает распадом Евросоюза в ближайшие годыФото: Sascha Steinach/Global Look Press
Советский Союз неоднократно обвиняли в ущемлении прав исконно русских областей в пользу национальных окраин. РСФСР была едва ли не единственной республикой-донором – большинство остальных регионов бывшей империи, от Прибалтики до Грузии, получали дотации. Ровно то же самое сейчас происходит с Евросоюзом. Какую дань платят Берлин и Париж болгарам и полякам? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Опыт «Дом-2» расширяет горизонты философии

Илья Переседов, журналист
Много лет приходится слышать, что у классической философии нет будущего - она слишком сложна для понимания, к тому же полна противоречий. Но все противоречия философии не дотягивают до парадоксов Алёны Водонаевой, выходящих стотысячными тиражами. Подробности...
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В толпе каждая шавка может чувствовать себя героем

Алексей Алешковский, сценарист
Попробуйте остаться при своих принципах, когда вам светит век воли не видать, как Владимиру Буковскому или Нельсону Манделе. Если вы не цените чужие принципы, так ли крепки ваши? В отличие от диванных бойцов, солдаты настоящей войны уважают мужество противника. Подробности...
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Шулеры Майдана превратили Киев в город разбитых фонарей

Андрей Манчук, политолог
Положа руку на сердце, украинцев честно предупреждали, что на пути к свободе и счастью им надо будет пройти через горнило радикальных неолиберальных реформ, в опасности и бессмысленности которых убедились уже, кажется, все. Подробности...
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              Россия увидит врага далеко в Арктике

              Россия – единственная страна, выстроившая сплошное эшелонированное радиолокационное поле над своей территорией   3 декабря 2019, 13:24
              Фото: mil.ru
              Текст: Иван Абакумов,
              Юрий Зайнашев

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              По всему периметру России появится принципиально другое сплошное радиолокационное поле. При помощи новых РЛС «Контейнер» можно будет обнаруживать любые аэродинамические цели, в том числе созданные по технологии «стелс». Видит РЛС и оружие, которое есть сейчас только у России — гиперзвуковое. Первая станция прикрывает центр России, следующие разместят на направлении, откуда исходит серьезная угроза ракетного нападения.

              Вокруг границ России создадут сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям, сообщили в понедельник в Минобороны. Оно позволит отследить пуски крылатых ракет и подъем в воздух боевой авиации аналогично полю Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

              В систему войдут загоризонтные локаторы типа «Контейнер». Первую такую станцию в субботу запустили в Мордовии. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, эта радиолокационная станция (РЛС) способна отследить массовый взлет авиации, пуск крылатых ракет или старт гиперзвуковых аппаратов на дальностях две тысячи километров от западных и южных границ России. А американские истребители F-35 она «видит» за три тысячи км, уточняет главный конструктор «Контейнера» Михаил Петров. Такая дальность позволит выиграть время для отражения возможного удара по ключевым мишеням на территории страны. 

              Всего, по словам Петрова, планируется построить четыре таких станции для прикрытия западного, восточного, северо-западного и южного направлений. «Дальнейшее развитие возможно в сторону контроля Арктики, чем мы занимаемся, задача такая активно рассматривается», – сообщил главный конструктор.

              Полярный пояс ракетной безопасности

              Когда в руководстве Минобороны говорят об угрозе границам России с арктического направления, имеется в виду, что это кратчайший путь для ракет предполагаемого противника, пояснил бывший заместитель командующего ПВО. «Удар можно и нужно ожидать не только с юга – с европейского и азиатского направлений, но и через Северный полюс. Поэтому мы за Арктику взялись, и это очень важно и серьезно», – заключил Александр Лузан.

              Как напоминает редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, долгое время со стороны Заполярья наша страна вообще не была прикрыта. Лишь на Новой Земле существовала одна РЛС, которая, однако, очень сильно зависела от поставок горючего, потому что работала на дизель-генераторах. Включалась она только по команде от системы ракетного запуска и могла беспрерывно работать не более четырех часов. В советские времена там существовали аэродромы самолетов-перехватчиков, но и этого было явно недостаточно.

              «Раз не было систем обнаружения нападения через полярную шапку планеты, то удар мог оказаться внезапным, обезоруживающим.

              Вот эти пробелы, допущенные в советское время, учтены в программе перевооружения. Создание сплошного радиолокационного поля, которое полностью завершится уже в следующем году, позволит охватить российские границы со всех сторон. В том числе и с севера», – пояснил газете ВЗГЛЯД Алексей Леонков.

              Напомним, к концу 2018 года вдоль всей границы России завершилось создание сплошного радиолокационного поля, но оно обеспечивает только обнаружение баллистических ракет. Система создана на базе другого типа РЛС – «Воронеж».

              Россия – единственная страна, выстроившая сплошное эшелонированное радиолокационное поле над своей территорией, отметил Леонков. «У американцев были попытки создать нечто подобное, но их станции не обладают тем диапазоном обзора возможностей, которые есть у нас. Для обороны нашей страны сплошное эшелонированное радиолокационное поле играет ключевую роль наравне с эшелонированной системой ПВО», – добавил он.

              Система состоит из нескольких поясов. Первым цели должен увидеть «Воронеж», потом – «Контейнер», следом – РЛС «Подсолнух» и уже на четвертом этапе – другие станции. «То есть на всем этом участке мы можем сопровождать цели и, соответственно, приводить в боевую готовность наши зенитно-ракетные системы и комплексы, чтобы сбивать их», – цитирует Леонкова РИА ФАН.

              Сколько «Контейнеров» нужно России

              Впрочем, не все военные эксперты уверены, что России для создания полноценного радиолокационного поля потребуется еще четыре станции, как о том говорит главный конструктор «Контейнера» Михаил Петров.

              «Чтобы полностью закрыть границы России, на мой взгляд, необходима еще только одна станция, помимо той, которую запустили в эти выходные в Мордовии. Этого будет достаточно», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший заместитель командующего ПВО Сухопутных войск, генерал-лейтенант в отставке Александр Лузан.

              Станция загоризонтного обзора, которая работает теперь в Мордовии, фактически в центре страны, входит в Систему предупреждения о ракетном нападении, напомнил собеседник. Туда же входят надгоризонтные станции «Воронеж». Они способны обнаруживать высоколетящие баллистические объекты – межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Кроме того, они потенциально способны отследить и баллистические ракеты средней дальности с дальностью полета более 2,5 тыс. км, которые в мире пока еще только разрабатываются.

              «Загоризонтные станции отличаются тем, что их луч распространяется не горизонтально, а отражаясь от ионосферы. Грубо говоря, они видят все, что шевелится, создавая кольцо вокруг точки своего расположения. У них есть система селекции движущихся целей, так что на неподвижные объекты станция внимания не обращает. Это очень перспективная техника», – отметил генерал. 

              «Загоризонтная станция работает в декаметровом диапазоне, то есть длина ее волны – десятки метров. Это позволяет ей быть невосприимчивой к технологии «стелс». Другими словами, целей-невидимок для нее не существует», – подчеркнул Лузан. Кстати, добавил он, в свое время Россия предлагала Индии купить подобные станции, но меньшего размера – для системы противоракетной обороны против Пакистана. Но дальше переговоров дело не пошло.

              Бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств-участников СНГ, генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев убежден, что двух новых РЛС хватит для создания сплошного радиолокационного поля России по аэродинамическим целям. «В советское время станций было гораздо больше, но и возможности их были несопоставимы с нынешними, – сказал Бижев газете ВЗГЛЯД. – В принципе я допускаю, что сегодня и двух станций может хватить для защиты всей протяженности наших границ».

              «Границы России и сегодня надежно прикрыты системами ПВО и радиолокационных станций. Речь идет лишь о замене старого оборудования на новое. В какие сроки эта замена будет полностью завершена, известно лишь командованию, это секретная информация. Но процесс идет непрерывно», – резюмировал Айтеч Бижев.

              Бывший начальник зенитных ракетных войск ВВС РФ, генерал-лейтенант Александр Горьков не исключает, что России действительно понадобится не один-два, а четыре новых локатора «Контейнер».

              «Основные огневые средства размещены здесь – в центре России, для защиты которого, видимо, и будет достаточно двух таких образцов типа того, что открыли в Мордовии. Но если у нас будут появляться за Уралом новые системы ПРО, которые уже были анонсированы, то тогда действительно новые станции, новые «Контейнеры» в Сибири и на Дальнем Востоке могут быть полезны, чтобы нарастить информационное пространство для своевременного обнаружения и уничтожения боевых блоков противника», – полагает Александр Горьков.

              «Нужно эти планы тоже уложить в программу перевооружения, ведь договор о ПРО давно приказал долго жить, а объекты и средства доставки в том регионе у потенциального противника тоже есть», – подытожил генерал.

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