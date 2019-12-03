Россия увидит врага далеко в Арктике

По всему периметру России появится принципиально другое сплошное радиолокационное поле. При помощи новых РЛС «Контейнер» можно будет обнаруживать любые аэродинамические цели, в том числе созданные по технологии «стелс». Видит РЛС и оружие, которое есть сейчас только у России — гиперзвуковое. Первая станция прикрывает центр России, следующие разместят на направлении, откуда исходит серьезная угроза ракетного нападения.

Вокруг границ России создадут сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям, сообщили в понедельник в Минобороны. Оно позволит отследить пуски крылатых ракет и подъем в воздух боевой авиации аналогично полю Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

В систему войдут загоризонтные локаторы типа «Контейнер». Первую такую станцию в субботу запустили в Мордовии. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, эта радиолокационная станция (РЛС) способна отследить массовый взлет авиации, пуск крылатых ракет или старт гиперзвуковых аппаратов на дальностях две тысячи километров от западных и южных границ России. А американские истребители F-35 она «видит» за три тысячи км, уточняет главный конструктор «Контейнера» Михаил Петров. Такая дальность позволит выиграть время для отражения возможного удара по ключевым мишеням на территории страны.

Всего, по словам Петрова, планируется построить четыре таких станции для прикрытия западного, восточного, северо-западного и южного направлений. «Дальнейшее развитие возможно в сторону контроля Арктики, чем мы занимаемся, задача такая активно рассматривается», – сообщил главный конструктор.

Полярный пояс ракетной безопасности

Когда в руководстве Минобороны говорят об угрозе границам России с арктического направления, имеется в виду, что это кратчайший путь для ракет предполагаемого противника, пояснил бывший заместитель командующего ПВО. «Удар можно и нужно ожидать не только с юга – с европейского и азиатского направлений, но и через Северный полюс. Поэтому мы за Арктику взялись, и это очень важно и серьезно», – заключил Александр Лузан.

Как напоминает редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, долгое время со стороны Заполярья наша страна вообще не была прикрыта. Лишь на Новой Земле существовала одна РЛС, которая, однако, очень сильно зависела от поставок горючего, потому что работала на дизель-генераторах. Включалась она только по команде от системы ракетного запуска и могла беспрерывно работать не более четырех часов. В советские времена там существовали аэродромы самолетов-перехватчиков, но и этого было явно недостаточно.

«Раз не было систем обнаружения нападения через полярную шапку планеты, то удар мог оказаться внезапным, обезоруживающим.

Вот эти пробелы, допущенные в советское время, учтены в программе перевооружения. Создание сплошного радиолокационного поля, которое полностью завершится уже в следующем году, позволит охватить российские границы со всех сторон. В том числе и с севера», – пояснил газете ВЗГЛЯД Алексей Леонков.

Напомним, к концу 2018 года вдоль всей границы России завершилось создание сплошного радиолокационного поля, но оно обеспечивает только обнаружение баллистических ракет. Система создана на базе другого типа РЛС – «Воронеж».

Россия – единственная страна, выстроившая сплошное эшелонированное радиолокационное поле над своей территорией, отметил Леонков. «У американцев были попытки создать нечто подобное, но их станции не обладают тем диапазоном обзора возможностей, которые есть у нас. Для обороны нашей страны сплошное эшелонированное радиолокационное поле играет ключевую роль наравне с эшелонированной системой ПВО», – добавил он.

Система состоит из нескольких поясов. Первым цели должен увидеть «Воронеж», потом – «Контейнер», следом – РЛС «Подсолнух» и уже на четвертом этапе – другие станции. «То есть на всем этом участке мы можем сопровождать цели и, соответственно, приводить в боевую готовность наши зенитно-ракетные системы и комплексы, чтобы сбивать их», – цитирует Леонкова РИА ФАН.

Сколько «Контейнеров» нужно России

Впрочем, не все военные эксперты уверены, что России для создания полноценного радиолокационного поля потребуется еще четыре станции, как о том говорит главный конструктор «Контейнера» Михаил Петров.

«Чтобы полностью закрыть границы России, на мой взгляд, необходима еще только одна станция, помимо той, которую запустили в эти выходные в Мордовии. Этого будет достаточно», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший заместитель командующего ПВО Сухопутных войск, генерал-лейтенант в отставке Александр Лузан.

Станция загоризонтного обзора, которая работает теперь в Мордовии, фактически в центре страны, входит в Систему предупреждения о ракетном нападении, напомнил собеседник. Туда же входят надгоризонтные станции «Воронеж». Они способны обнаруживать высоколетящие баллистические объекты – межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Кроме того, они потенциально способны отследить и баллистические ракеты средней дальности с дальностью полета более 2,5 тыс. км, которые в мире пока еще только разрабатываются.

«Загоризонтные станции отличаются тем, что их луч распространяется не горизонтально, а отражаясь от ионосферы. Грубо говоря, они видят все, что шевелится, создавая кольцо вокруг точки своего расположения. У них есть система селекции движущихся целей, так что на неподвижные объекты станция внимания не обращает. Это очень перспективная техника», – отметил генерал.

«Загоризонтная станция работает в декаметровом диапазоне, то есть длина ее волны – десятки метров. Это позволяет ей быть невосприимчивой к технологии «стелс». Другими словами, целей-невидимок для нее не существует», – подчеркнул Лузан. Кстати, добавил он, в свое время Россия предлагала Индии купить подобные станции, но меньшего размера – для системы противоракетной обороны против Пакистана. Но дальше переговоров дело не пошло.

Бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств-участников СНГ, генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев убежден, что двух новых РЛС хватит для создания сплошного радиолокационного поля России по аэродинамическим целям. «В советское время станций было гораздо больше, но и возможности их были несопоставимы с нынешними, – сказал Бижев газете ВЗГЛЯД. – В принципе я допускаю, что сегодня и двух станций может хватить для защиты всей протяженности наших границ».

На эту тему

«Границы России и сегодня надежно прикрыты системами ПВО и радиолокационных станций. Речь идет лишь о замене старого оборудования на новое. В какие сроки эта замена будет полностью завершена, известно лишь командованию, это секретная информация. Но процесс идет непрерывно», – резюмировал Айтеч Бижев.

Бывший начальник зенитных ракетных войск ВВС РФ, генерал-лейтенант Александр Горьков не исключает, что России действительно понадобится не один-два, а четыре новых локатора «Контейнер».

«Основные огневые средства размещены здесь – в центре России, для защиты которого, видимо, и будет достаточно двух таких образцов типа того, что открыли в Мордовии. Но если у нас будут появляться за Уралом новые системы ПРО, которые уже были анонсированы, то тогда действительно новые станции, новые «Контейнеры» в Сибири и на Дальнем Востоке могут быть полезны, чтобы нарастить информационное пространство для своевременного обнаружения и уничтожения боевых блоков противника», – полагает Александр Горьков.

«Нужно эти планы тоже уложить в программу перевооружения, ведь договор о ПРО давно приказал долго жить, а объекты и средства доставки в том регионе у потенциального противника тоже есть», – подытожил генерал.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД