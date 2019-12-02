Разработчик «Контейнера» рассказал о способностях новой РЛС

Новая загоризонтная радиолокационная станция «Контейнер» сможет обнаруживать все типы аэродинамических целей, сообщили в пресс-службе «НПК «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» (НИИДАР, входит в РТИ).

«Новая РЛС «Контейнер» может обнаруживать все типы аэродинамических целей. Это и самолеты боевой, стратегической авиации, и крылатые ракеты, и гиперзвуковые летательные аппараты, и так далее», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Там добавили, что всего планируется построить четыре таких станции для прикрытия западного, восточного, северо-западного и южного направлений.

Накануне на боевое дежурство в России заступила первая загоризонтная РЛС «Контейнер». По словам главного конструктора станции, РЛС «Контейнер» видит F-35 за 3 тыс. километров.

Ранее в Минобороны раскрыли уникальные возможности новейшей российской РЛС. Также было названо, сколько всего таких станций планируется развернуть.

Напомним, к концу 2018 года вдоль границ России завершилось создание сплошного радиолокационного поля, гарантирующего обнаружение баллистических ракет со всех направлений. Система была создана на базе РЛС типа «Воронеж».

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