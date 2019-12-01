Первая загоризонтная РЛС заступила на боевое дежурство

Первая в России загоризонтная радиолокационная станция типа «Контейнер» заступает на боевое дежурство в Мордовии, сообщили в Минобороны.

В министерстве сообщили, что с 1 декабря на боевое дежурство в составе ВКС России заступает новейшая РЛС загоризонтного обнаружения типа «Контейнер», которая находилась на опытно-боевом дежурстве с 1 декабря 2018 года, передает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что станция находится в населенном пункте Ковылкино республики Мордовия. «Это первый в стране образец данного изделия», – отметили в Минобороны.

В Минобороны указали, что новейшая РЛС «способна отслеживать перемещение воздушных целей на расстоянии свыше 2 тыс. километров от государственной границы России».

Станция сможет обнаружить массовый взлет авиации и крылатых ракет, определять траектории отдельных целей, в том числе самолетов тактической и стратегической авиации, а также гиперзвуковых летательных аппаратов.

«Стоит отметить, что самолеты, выполненные по технологии «стелс» (снижает радиолокационную заметность), для «Контейнера» «невидимками» не являются», – подчеркнули в Минобороны.

Ранее в Минобороны раскрыли уникальные возможности новейшей российской РЛС. Также было названо, сколько всего таких станций планируется развернуть.

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