Стало известно о возможностях новой российской РЛС «Контейнер»

Радиолокационная станция загоризонтного обнаружения нового поколения типа «Контейнер» способна к обнаружению массового взлета гиперзвуковых крылатых ракет или авиации на расстоянии более 2 тыс. километров от границ России, сообщил командующий 1-й армией ПВО-ПРО генерал-лейтенант Андрей Демин.

Новая РЛС заступила на опытно-боевое дежурство в субботу в населенном пункте Ковылкино в Мордовии, передает РИА «Новости».

Демин сообщил, что возможности данной станции «позволяют наблюдать воздушные цели далеко за границей России, на расстоянии более 2 тыс.километров».

Станция также позволит ВС России и высшему военно-политическому руководству, «получая информацию об этих целях, вскрыть возможный замысел или попытку массового взлета крылатых ракет и полета» в направлении границы страны, а также «массового взлета авиации и в перспективе гиперзвуковых крылатых ракет».

Подчеркивается, что станция является важным звеном в системе стратегического сдерживания и краеугольным камнем в системе разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении.

Командующий добавил, что «для ВКС России система предупреждения о воздушно-космическом нападении является важнейшей из систем воздушно-космической обороны», так как «если мы обнаружим противника вовремя, вскроем его замысел, то сможем предотвратить удар, а в случае реальной угрозы и уничтожить противника, не допустить удар с воздуха, из космоса».

Ранее сообщалось, что в Крыму решили построить новейший радар системы предупреждения о ракетном нападении.