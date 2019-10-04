Названы сроки сдачи новейшей РЛС «Воронеж» в Крыму

Новейшую радиолокационную станцию «Воронеж» построят в Севастополе в 2024 году, заявил заместитель командующего Космическими войсками генерал-майор Игорь Морозов.

«В системе предупреждения о ракетном нападении несут постоянное дежурство новейшие радиолокационные станции «Воронеж». Они расположены по периметру наших границ – в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, а также в Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях. Строятся станции под Мурманском и Воркутой. Срок готовности – 2022 год. Еще одна мощная РЛС будет построена в Севастополе в 2024 году», – передает РИА «Новости» со ссылкой на «Московский комсомолец» слова Морозова.

В конце ноября 2018 года генконструктор СПРН Сергей Боев заявил, что в районе Севастополя в 2019 году начнется строительство новейшей радиолокационной станции «Воронеж» системы предупреждения о ракетном нападении.

Напомним, в июне источники в оборонно-промышленном комплексе на форуме «Армия-2019» рассказали о подписании в 2019 году контракта на строительство под Севастополем радиолокационной станции «Воронеж-СМ», сдать которую планируют в 2020 году.

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