Названы сроки строительства в Крыму новой РЛС

Источники в оборонно-промышленном комплексе на форуме «Армия-2019» рассказали о подписании в 2019 году контракта на строительство под Севастополем радиолокационной станции «Воронеж-СМ», сдать которую планируют в 2020 году.

«Контракт на строительство РЛС «Воронеж» заключат в течение 2019 года», – передает ТАСС слова источника.



Еще один источник заявил, что по плану строительство новой РЛС в Крыму должно быть завершено к концу 2020 года.

«К декабрю 2020 года станция в Крыму должна быть сдана», – заявил источник, отметив, что если подписание контракта задержится, то и сроки сдачи будут перенесены.

Напомним, в конце ноября 2018 года генконструктор СПРН Сергей Боев заявил, что в районе Севастополя в 2019 году начнется строительство новейшей радиолокационной станции «Воронеж» системы предупреждения о ракетном нападении.

Ранее стало известно о том, что на боевое дежурство на севере Крыма заступил четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».