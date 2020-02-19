Макаревич рассказал, что его радует

Музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, что его раздражает и что радует в России.

«Что-то меня страшно раздражает, что-то меня радует. Я не могу ответить однозначно. Меня раздражает, что суд у нас превращается в произвол, что телевидение превращается в помойку, что местами агрессивные бездарности, серость торжествуют», – сказал он в интервью Deutsche Welle.

Однако, заметил Макаревич, это «временное явление».

«Радует, что Москва – прекрасный, красивый город. Радует то, что, несмотря на жуткие пробки, есть чудесные места, куда хочется зайти. Что у меня много прекрасных друзей, очень интересных людей. Что у меня есть возможность заниматься любимым делом, и, судя по результатам, это интересно не только мне одному. Я рад тому, что жив и здоров пока еще», – заявил музыкант.

Он добавил, что имеет возможность «свободно перемещаться по миру» и заниматься тем, что ему интересно.

Макаревич также прокомментировал отношения России и Белоруссии, отметив, что не очень интересуется этим вопросом.

«Мне кажется, они принципиально не меняются», – выразил мнение музыкант.

Говоря о своем отношении к Донбассу, Макаревич заявил, что выступал в Славянске перед беженцами, в основном детьми, и благодаря этому были «собраны средства на целый трейлер памперсов и предметов первой необходимости для беженцев».

«Но из этого сделали удивительно живучее вранье, которое ботами всякими поддерживается до сих пор, относительно того, что я ездил выступать перед военными частями, перед нацистами и карателями. Бред собачий», – заявил он.

Макаревич рассказал, что с симпатией относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому, с которым лично знаком.

«Мы познакомились задолго до того, как появился фильм «Слуга народа». Мне нравится вся эта история. Это красиво. Я ему доверяю абсолютно, потому что он не ворюга, не врун и не жлоб. Я знаю, какие трудности его сопровождают. Это связано с его командой. Команду вот так по щелчку собрать невозможно. Но меня успокаивает то, что, как мне кажется, он сам знает об этих трудностях, и, наверное, лучше, чем я. Так что я могу пожелать ему всяческой удачи», – заявил он.

Говоря о новом российском премьере Михаиле Мишустине, Макаревич отметил, что он «представляется человеком очень энергичным».

«Пока он возглавлял налоговую, он ее привел в состояние работающее, и довольно быстро. Так что я ему желаю всяческих успехов. Все-таки правительство – это орган, от которого зависит качество нашей жизни. Речь ведь идет не о политике, а об экономике, о вопросах почти бытовых», – сказал он.

Ранее Макаревич в интервью Ксении Собчак рассказал о своих гонорарах, также он критиковал чиновников за то, что они «губят и засирают все вокруг себя», и россиян за то, что их не волнует проблема изменения климата Земли.