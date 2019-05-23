Макаревич поразился способности чиновников «губить и засирать все вокруг себя»

Музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич пожаловался на чиновников, которые не могут восстановить сосновый бор рядом с его поселком, а только «губят и засирают все вокруг себя».

Артист рассказал, что раньше поселок «Павлово», в котором он живет, был отделен от Новорижского шоссе сосновым бором, но потом «на сосны напал какой-то летучий паразит». По словам Макаревича, деревья можно было спасти, сделав им прививку, но должности лесников были упразднены, и «паразиты за одно лето убили половину деревьев».

«Те места, где живых деревьев вообще не осталось, кое-как расчистили – образовались два огромных, лысых, уродливых пустыря. Я уже было подумал, что это хитроумная операция по расчистке территории под застройку. Но нет, не строят. И не засаживают. А в остатках леса, который пережил нашествие насекомых, остались стоять и лежать сотни трупов и скелетов умерших сосен», – пожаловался артист в Facebook.

Он посетовал на то, что районные власти не могут «оторвать задницу от кресла, посмотреть на этот позор и пригласить специально обученных людей, которые за три дня наведут на этой, уже крохотной территории порядок».

«Удивительная, неиссякаемая способность губить и засирать все вокруг себя», – добавил Макаревич.

Ранее Макаревич возмутился поведением «отдаленно знакомых» людей, которые обращаются к нему с неприличными просьбами.