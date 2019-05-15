Макаревич пожаловался на своих поклонников

Музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич возмутился поведением «отдаленно знакомых» людей, которые обращаются к нему с неприличными просьбами.

«Вот ей-богу, музыканты меня поймут. 29 июня у «Машины времени» большой концерт в Москве. Стадион «Спартак – Арена», праздник, все такое. Да, мы приглашаем наших близких друзей и сажаем их на лучшие места. Но это МЫ их приглашаем. Считай, группа купила им билеты. Это нормально. Но почему любой отдаленно знакомый считает нормальным позвонить и сказать: «Андрюх, как к тебе на концерт попасть?» Как-как – билет купить!» – написал он в Facebook.

«Представить себе ситуацию, когда, скажем, [британскому рок-музыканту Эрику] Клэптону раздается звонок: «Эрик, привет, помнишь – нас в прошлом году знакомили... Слушай, как к тебе в Альберт-холл попасть? Нас тут шестеро». Такую ситуацию даже представить себе в принципе невозможно. Я не сравниваю себя с Клэптоном. И это не про жлобство музыкантов. Это про какие-то правила приличия», – заключил он.

Ранее Макаревич заявлял, что считает идиотами 80% населения планеты. Также музыкант добавил, что он запретил бы «орать по телевизору».