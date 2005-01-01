Макаревич назвал идиотами 80% населения Земли

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, рассказывая о своей работе в составе общественного совета при комитете Госдумы по культуре, заявил, что считает идиотами 80% населения Земли.

В частности, в интервью «Ленте.ру» музыкант заявил, что выступает против практики что-либо запрещать, кроме единственного запрета – «орать по телевизору».

«Запретим орать одновременно нескольким выступающим. Потому что это просто калечит психику людей. Прости меня, но вообще 80% населения Земли – идиоты. Надо это принять как данность», – заявил Макаревич.

При этом себя артист «зачислил в оставшиеся 20%» населения.

Согласно данным ООН, население Земли на данный момент составляет 7,685 млрд человек. Таким образом, Макаревич назвал идиотами 6,148 млрд человек.

Это не первое подобное высказывание Макаревича. В прошлом году, находясь в США, музыкант сказал, что власти России «превращают людей в злобных дебилов», а вот жители США гораздо спокойнее россиян. Певец заявил, что не считает, что должен извиняться за свои слова. Он сказал, что «с большим удовольствием работает на противоположной стороне земного шара».