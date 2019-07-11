Собчак выяснила, сколько денег у Макаревича

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью Ксении Собчак рассказал о своих гонорарах. Певец отметил, что у него «очень прагматичные» запросы и он не испытывает потребности в личном самолете или золотом автомобиле.

«Ты хочешь сказать, что ты не миллионер?» – спросила ведущая программы «Осторожно, Собчак!», запись которой опубликована на YouTube.

«Миллионер – это тот, у кого есть миллион? Ну, наверное. Миллион, наверное, есть» – ответил Макаревич.

«Я не понимаю вот этого лицемерия», – возмутилась Собчак. Она отметила, что «Машина времени» является популярной группой и она должна «много зарабатывать». «Что ты этого стесняешься?» – спросила ведущая.

Артист сказал, что его группа – далеко не самая высокооплачиваемая. «Мы не группировка «Ленинград». Играем мы не так часто», – добавил Макаревич.

Исполнитель признался, что ему достаточно тех денег, которые он получает. «У меня запросы какие-то очень прагматичные. Мне не нужен золотой автомобиль, собственный самолет и яхты», – сказал музыкант.

Он добавил, что исправно платит налоги, но не знает точную сумму своего годового дохода.

Напомним, в мае «Машине времени» исполнилось 50 лет.

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