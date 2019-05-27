Группе «Машина времени» исполнилось 50 лет

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27 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 13:22  |  vz.ru
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Новый ледокол даст России гигантские преимущества в Арктике

Новый ледокол станет одной из основ российского влияния в АрктикеФото: vk.com/baltzav
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 25 мая спущен на воду третий атомный ледокол проекта 22220 «Урал». Это событие является знаковым для российского присутствия в Арктике. Ледоколы данного проекта обеспечат нашей стране принципиально важные геополитические преимущества и многократно окупят свою огромную стоимость. Каким образом?  Подробности...
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Главные выводы из резонансных дел миллиардеров-полковников

Одна из немногих фотографий Кирилла Черкалина, найденная журналистамиФото: Экстренный вызов 112/Youtube
Борьба с коррупцией носит системный характер и затрагивает все ведомства, невзирая на чины и звания – об этом напомнили в Кремле. Поводом стало громкое дело полковника Черкалина из «банковского» отдела ФСБ: при обысках было найдено более 12 млрд рублей только наличными. Дело Черкалина имеет огромное значение, являясь прямым продолжением громкого дела полковника Захарченко. Подробности...
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Российские офицеры финансируют армию из собственного кармана

Причина сложившейся нездоровой ситуации – забюрократизированность и крайняя медлительность в управлении финансовыми потоками в армииФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В российской армии за последние годы сложилась система добровольно–принудительных поборов. Офицеры, которые после реформ Сердюкова стали получать якобы «слишком много», теперь за свой счет участвуют в содержании хозяйства своих подразделений – сбрасываются на оргтехнику, ремонт, форму. Как это произошло, и что рассказывают вынужденные «спонсоры» Минобороны? Подробности...
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«Защитник русских» с позором бежит из Латвии

Политическая карьера Нила Ушакова в Латвии, похоже, законченаФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Выборы в Европарламент помимо прочего ознаменовали новый этап карьеры самого яркого русского политика Латвии Нила Ушакова. Отныне он будет заседать в Страсбурге – и это на самом деле вовсе нельзя считать победой или успехом. В каких преступлениях обвиняют соратников Ушакова, как уничтожают его империю и почему в реальности он предал интересы своих избирателей? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Как делать бизнес и спасать мир одновременно

Наталия Зверева, директор Фонда региональных социальных программ «Наше будущее»
Империя «Макдональдс», Тевтонский рыцарский орден, магазины «Вкусвилл», ярлык Золотой орды на княжение, кофейни Sturbuck, Магдебургское городское право... Что общего у всего вышеперечисленного? Подробности...

Суть всех украинских властей одна – Антироссия

Дмитрий Родионов, политолог
Не надо обольщаться: Украину мы потеряли, и любой новый политический проект может быть либо столь же, либо более антироссийским, чем предыдущий, но никак не меньше. И никакой Зеленский не сможет это изменить. Подробности...
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Война Трампа с Huawei проверит обороноспособность России

Дмитрий Комиссаров, генеральный директор компании «Новые облачные технологии»
Страна, размером с Россию и с ее амбициями, без собственной микроэлектроники не выживет. Сейчас начинается эпоха IoT, которая сулит нам множество угроз. Пока России удается соблюдать баланс сил на принципе ядерного сдерживания. Подробности...
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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

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      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
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            Группе «Машина времени» исполнилось 50 лет

               27 мая 2019, 12:06
            Фото: Шуба Владимир/ТАСС
            Текст: Алина Назарова

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            Российская рок-группа «Машина времени» в понедельник отмечает 50-летие, поклонники творчества оставляют поздравления на странице в Facebook основателя и бессменного лидера коллектива Андрея Макаревича.

            «А сегодня «Машине» уже 50 лет! Верю, но с трудом! Есть угрюмые пятидесятилетние дядьки, осуждающе смотрящие на все вокруг, а есть эти пацаны, которые уже пятьдесят лет играют для нас, поднимая настроение», – пишет, в частности, Игорь Верещагин.

            «Уникальные люди. Эпоха. Спасибо!» – поддержал его Герман Садченков.

            «В школе офигевали от них. У кого была техника – выставляли динамики в открытое окно и половина военного городка под окнами тусовалась», – вспоминает Лина Берсье.

            «Сегодня юбилей у хороших парней. 50 лет музыки, содержания, образов, смыслов для нескольких поколений, для нашего Времени. Ура и спасибо», – пишет Юрий Попов.

            Как сообщает ТАСС, юбилей музыканты встречают в большом турне и переизданием главных хитов. С праздничным турне «Машина времени» уже проехала юг России, Урал, Дальний Восток, Сибирь, выступила в городах Казахстана. В Москве она даст концерт 29 июня на стадионе «Открытие-Арена», в Санкт-Петербурге – 15 и 16 ноября в БЗК «Октябрьский». Также группе предстоят выступления в странах Прибалтики, в Израиле, Белоруссии, Украине и Молдавии. При этом музыканты исполняют самые ожидаемые поклонниками песни.

            «Очень большой диапазон песен, – рассказал Макаревич. – Мы раскопали несколько песен, которые десятилетиями не играли, но, по нашим ощущениям, их хотели услышать. Мы сделали новые песни. Ну, в общем, прошлись по всем годам и собрали, как нам кажется, наиболее любимые вещи».

            По его словам, программа из 30 композиций не могла вместить все важное из творческого багажа группы, но музыканты не стали делать концерт более продолжительным. «Концерт больше двух с лишним часов чисто физически тяжело воспринимается зрителем. Любой самый горячий фан все равно устает, у него снижается порог восприятия. Музыканты тоже устают и перестают «качать» это дело с той энергией, с которой это должно быть», – пояснил лидер «Машины времени».

            В два раза больше песен – 61 – вошло в обновленное издание хитов группы, представленное на цифровых платформах 24 мая. «Саша Кутиков (бас-гитарист, вокалист и саундпродюсер группы) проделал огромную работу и по реставрации записей, и по улучшению звучания, потому что, как вы понимаете, старые записи несут на себе печать нашего убогого аудиопрошлого», – рассказал Макаревич.

            Группа «Машина времени» была основана в 1969 году в Москве. Основателем, бессменным участником и автором большинства текстов песен коллектива является Андрей Макаревич. Творчество группы включает элементы классического рока, рок-н-ролла, блюза и бардовской песни. Наибольшую популярность получили, в частности, композиции «Поворот», «Однажды мир прогнется под нас», «Синяя птица», «Мой друг», «Он был старше ее» и «Пока горит свеча».

            Последние 40 лет состав группы остается неизменным: Андрей Макаревич (вокал, гитара и клавишные), Александр Кутиков (бас-гитара и вокал), Валерий Ефремов (ударные). В разные годы с коллективом также выступали Сергей Кавагоэ (сооснователь «Машины времени»), Евгений Маргулис, Петр Подгородецкий, Александр Зайцев и Андрей Державин.


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