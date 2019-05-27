Группе «Машина времени» исполнилось 50 лет

Российская рок-группа «Машина времени» в понедельник отмечает 50-летие, поклонники творчества оставляют поздравления на странице в Facebook основателя и бессменного лидера коллектива Андрея Макаревича.

«А сегодня «Машине» уже 50 лет! Верю, но с трудом! Есть угрюмые пятидесятилетние дядьки, осуждающе смотрящие на все вокруг, а есть эти пацаны, которые уже пятьдесят лет играют для нас, поднимая настроение», – пишет, в частности, Игорь Верещагин.

«Уникальные люди. Эпоха. Спасибо!» – поддержал его Герман Садченков.

«В школе офигевали от них. У кого была техника – выставляли динамики в открытое окно и половина военного городка под окнами тусовалась», – вспоминает Лина Берсье.

«Сегодня юбилей у хороших парней. 50 лет музыки, содержания, образов, смыслов для нескольких поколений, для нашего Времени. Ура и спасибо», – пишет Юрий Попов.

Как сообщает ТАСС, юбилей музыканты встречают в большом турне и переизданием главных хитов. С праздничным турне «Машина времени» уже проехала юг России, Урал, Дальний Восток, Сибирь, выступила в городах Казахстана. В Москве она даст концерт 29 июня на стадионе «Открытие-Арена», в Санкт-Петербурге – 15 и 16 ноября в БЗК «Октябрьский». Также группе предстоят выступления в странах Прибалтики, в Израиле, Белоруссии, Украине и Молдавии. При этом музыканты исполняют самые ожидаемые поклонниками песни.

«Очень большой диапазон песен, – рассказал Макаревич. – Мы раскопали несколько песен, которые десятилетиями не играли, но, по нашим ощущениям, их хотели услышать. Мы сделали новые песни. Ну, в общем, прошлись по всем годам и собрали, как нам кажется, наиболее любимые вещи».

По его словам, программа из 30 композиций не могла вместить все важное из творческого багажа группы, но музыканты не стали делать концерт более продолжительным. «Концерт больше двух с лишним часов чисто физически тяжело воспринимается зрителем. Любой самый горячий фан все равно устает, у него снижается порог восприятия. Музыканты тоже устают и перестают «качать» это дело с той энергией, с которой это должно быть», – пояснил лидер «Машины времени».

В два раза больше песен – 61 – вошло в обновленное издание хитов группы, представленное на цифровых платформах 24 мая. «Саша Кутиков (бас-гитарист, вокалист и саундпродюсер группы) проделал огромную работу и по реставрации записей, и по улучшению звучания, потому что, как вы понимаете, старые записи несут на себе печать нашего убогого аудиопрошлого», – рассказал Макаревич.

Группа «Машина времени» была основана в 1969 году в Москве. Основателем, бессменным участником и автором большинства текстов песен коллектива является Андрей Макаревич. Творчество группы включает элементы классического рока, рок-н-ролла, блюза и бардовской песни. Наибольшую популярность получили, в частности, композиции «Поворот», «Однажды мир прогнется под нас», «Синяя птица», «Мой друг», «Он был старше ее» и «Пока горит свеча».

Последние 40 лет состав группы остается неизменным: Андрей Макаревич (вокал, гитара и клавишные), Александр Кутиков (бас-гитара и вокал), Валерий Ефремов (ударные). В разные годы с коллективом также выступали Сергей Кавагоэ (сооснователь «Машины времени»), Евгений Маргулис, Петр Подгородецкий, Александр Зайцев и Андрей Державин.