Украина пообещала помочь Белоруссии с поставками нефти

Украина готова начать транзит нефти для белорусских НПЗ как по нефтепроводу «Одесса – Броды», так и железнодорожным транспортом, заявил посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим.

«Эти разговоры ведутся, в январе собиралась рабочая группа по топливно-энергетическому комплексу. Вопрос обсуждался и во время межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в декабре. Они на слуху, мы готовы, но надо показать какие объемы и когда это нужно», – сказал дипломат в интервью порталу naviny.by.

По его словам, если будет заявка на транзит нефти, Украина готова ее рассмотреть. Также Кизим добавил, что Украина готова поддержать Белоруссию при возникновении каких-либо проблем.

«Когда у нас была проблема летом с поставками дизельного топлива, то Беларусь нам подставила плечо. Мы готовы поддержать Беларусь в любом начинании, если у нее возникают какие-то проблемы», – подчеркнул посол.

Контракты на поставку в Белоруссию российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. Россия прекратила подачу нефти в Белоруссию, позднее прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы «Сафмар» бизнесмена Михаила Гуцериева.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика готова покупать российскую нефть по мировым ценам, однако Москва якобы настаивает на существенной премии компаниям сверх того.

Минск собирался налаживать беспошлинные поставки нефти из Казахстана. Также США заявляли о готовности обеспечить Белоруссию нефтью.

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