Лукашенко заявил о готовности Белоруссии покупать российскую нефть по мировым ценам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности республики покупать российскую нефть по мировым ценам, но Москва якобы настаивает на существенной премии компаниям сверх того.

«Что мы просим сейчас от россиян … : если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть …, продайте нам по мировым ценам», – заявил Лукашенко, передает БелТА.

Однако, по словам Лукашенко, Россия не соглашаются на такие предложения и настаивает» еще на существенной премии компаниям сверх того за поставку нефти в Белоруссию».

«А как вы Венгрии, Польше, Западу поставляете? Без премии. Разве может так старший брат относиться к самому близкому народу?» – сказал белорусский президент.

Тем временем глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на переговорах с белорусским коллегой Владимиром Макеем предложил обсудить вопросы организации регулярных поставок нефти через территорию Литвы, а также возможности альтернативных поставок газа и нефти.

Ранее о готовности полностью обеспечить Белоруссию энергоресурсами заявлял глава Госдепа Майкл Помпео на встрече с Александром Лукашенко.