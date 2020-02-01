США заявили о готовности полностью обеспечить Белоруссию энергоресурсами

США готовы обеспечить Белоруссию энергоресурсами в полном объеме по конкурентным ценам, заявил госсекретарь США Майкл Помпео после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем.

Помпео заявил, что «наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас на 100% по конкурентным ценам», передает ТАСС.

При этом Вашингтон не готов к окончательному снятию санкций с Минска, но состоявшаяся встреча с Лукашенко и Макеем приближает к этой цели.

Ранее госсекретарь США заявил: Вашингтон не будет ставить Минску условием сотрудничество с Россией. В свою очередь Лукашенко пошутил об «особенностях белорусской диктатуры».