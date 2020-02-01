Лукашенко рассказал Помпео об «особенностях белорусской диктатуры»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с госсекретарем США Майком Помпео пошутил о белорусской диктатуре – по его словам, ее отличает то, что глава государства работает в выходные дни, в то время как другие граждане отдыхают.

Лукашенко заявил в субботу, приветствуя Помпео во Дворце Независимости, что «у нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу-воскресенье, а президент работает», передает РИА «Новости».

Он также заявил, что Помпео является одним из «архитекторов современной политики США».

Ранее сообщалось, что на встрече с Лукашенко госсекретарь США заявил: Вашингтон не будет ставить Минску условием сотрудничество с Россией.