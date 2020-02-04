Литва предложила Белоруссии обсудить вопросы поставок нефти и газа

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на переговорах с белорусским коллегой Владимиром Макеем предложил обсудить вопросы организации регулярных поставок нефти через территорию Литвы, а также возможности альтернативных поставок газа.

«Мы можем обсудить возможность регулярных поставок нефти в будущем. Можем рассмотреть технические возможности альтернативных поставок газа», – сказал глава МИД Литвы, передает ТАСС.

Ранее о готовности полностью обеспечить Белоруссию энергоресурсами заявлял глава Госдепа Майкл Помпео на встрече с Александром Лукашенко.

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