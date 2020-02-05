В Белоруссии захотели наладить беспошлинные поставки нефти из Казахстана

Заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что республика заинтересована в беспошлинных поставках нефти из Казахстана.

Соглашение по поставкам казахстанских нефти и нефтепродуктов «находится в высокой степени готовности», уточнил Ляшенко, передает БелТА.

«Думаю, оно будет подписано в самое ближайшее время. Больше вопрос касается коммерческого блока: поставка с пошлиной либо без. Он находится на рассмотрении казахстанской стороны. Интерес белорусской понятен – беспошлинная поставка нефти. Это позволит максимально приблизить ее к стоимости российской нефти», – сказал он.

Вице-премьер отметил, что скорее всего, нефть будут доставлять с помощью трубопровода.

Делегация концерна «Белнефтехим» направится в Казахстан для предметных переговоров по поводу поставок нефти 6 февраля.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, что ранее Белоруссия ежегодно покупала 18 млн тонн нефти по цене ниже рыночной, перерабатывали и продавали по рыночной цене в Европу и на Украину. Но из-за налогового маневра в России цена на сырую нефть для Белоруссии с каждым годом увеличивается, к 2024 году она станет рыночной, в связи с чем Минск и требует компенсаций.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что республика готова покупать российскую нефть по мировым ценам, но Москва якобы настаивает на существенной премии компаниям сверх того.