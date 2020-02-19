Норвежского шпиона в СИЗО «Лефортово» накормили едой из «Макдональдса»

Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж и обменянный осенью 2019 года, рассказал, что во время пребывания в московском СИЗО «Лефортово» на одну из встреч сотрудники ФСБ принесли ему еду из «Макдональдса».

«Многие люди в Норвегии опасались, что я передал какие-то сведения российским спецслужбам, но это не так. Да, я беседовал с сотрудниками российской контрразведки, но не было никаких секретных вопросов. Я сначала боялся, но этого не было. Они были очень вежливыми, они рассказали, что знают обо мне, о моей прежней работе. Но когда в Норвегии говорят, что ФСБ обо мне заботилось, что я могу сказать (разводит руками)», – передает РИА «Новости» слова Берга.

«Да, мне есть что сказать негативного по поводу ФСБ и российских властей, но не в данном случае. Со мной они обращались нормально. Был даже такой случай: на одной из встреч в 2018 году мне сказали: Фруде, если хочешь, мы принесем что-нибудь на следующую встречу. Я в шутку сказал, мол, принесите что-нибудь из «Макдональдса». И они пришли в следующий раз с пакетом оттуда», – рассказал норвежец.

Берг был задержан в декабре 2017 года по обвинению в сборе информации о российских атомных подлодках, норвежца приговорили к 14 годам лишения свободы. Он подтвердил, что находился в Москве по поручению службы внешней разведки Норвегии.

15 ноября Берга освободили в рамках обмена шпионами: двоих россиян обменяли на двух литовцев и норвежца.

Позже Берг заявил, что его обманули спецслужбы Норвегии. В ноябре Берг решил добиваться компенсации от норвежского государства, так как несколько лет трудился курьером на территории России для военной разведки Норвегии. Спецслужбы эту информацию не подтвердили и не опровергли.

Газета ВЗГЛЯД писала, что между теми, кого выдала Литва, и теми, кого выдала Россия, есть ощутимая разница – как с точки зрения фабулы обвинений, так и по части признательных показаний.

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