Осужденный в России шпион Берг обвинил норвежские спецслужбы в обмане

Осужденный в России по обвинению в шпионаже норвежец Фруде Берг заявил, что его обманули спецлужбы Норвегии.

«Меня осудили за шпионаж, но я не шпион», – заявил Берг на пресс-конференции в Осло, сообщает RT со ссылкой на Le Figaro.

По его словам, в 2014 году его знакомая, связанная с норвежскими спецслужбами, попросила его совершить некую доставку в Москву, и он согласился. Подобное происходило четыре раза, и все это время о содержимом посылок он не знал.

Берг добавил, что пытался отказываться от подобных просьб дважды, однако на него продолжали давить. «Легко быть хитрым постфактум, называйте меня наивным, если хотите, но у меня ощущение, будто меня норвежская разведка обманула, Я разочарован и опечален тем, что произошло, и теми, кто это спровоцировал», – сказал норвежец.

Власти Норвегии никак не комментируют свою связь с Бергом.

Берг был задержан в декабре 2017 года по обвинению в сборе информации о российских атомных подлодках, норвежца приговорили к 14 годам лишения свободы. Он подтвердил, что находился в Москве по поручению службы внешней разведки Норвегии.

15 ноября Берга освободили в рамках обмена шпионами: двоих россиян обменяли на двух литовцев и норвежца.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, между теми, кого выдала Литва, и теми, кого выдала Россия, есть ощутимая разница – как с точки зрения фабулы обвинений, так и по части признательных показаний.