Обмен шпионами между Литвой и Россией получился несимметричным

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15 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 20:24  |  vz.ru
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У «Северного потока-2» появился шанс заработать на полную мощностьФото: Anton Vaganov/Reuters
Германия передумала идти против Газовой директивы ЕС, включив ее в свое законодательство. Поэтому полной победы «Северного потока – 2» не случилось, чему несказанно рады в Киеве. Однако новый закон показал, что немцы не сдадут российский газопровод без боя. Они нашли новую лазейку, которая должна спасти российскую трубу от несправедливого опустошения. Получится ли? Подробности...
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Грузия отказалась от одной дороги с Россией

Военно-Грузинская дорога связывает Россию с Грузией уже больше двухсот летФото: Малхаза Датикашвили, Александра Саакова/Фотохроника ТАСС
Грузия отвергла предложение Рамзана Кадырова построить дорогу из Чечни в Грузию. Сейчас Россию с Грузией связывает только одна дорога – Военно-Грузинская. В нежелании нынешних грузинских властей наладить еще один путь сообщения с Россией, есть удивительный исторический парадокс: в конце XVIII века Грузия мечтала о том, чтобы между ней и Россией было налажено хоть какое-то сообщение. Подробности...
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Кот Виктор оказался сильнее «Аэрофлота»

Кот подставил не только хозяина, но и национального авиаперевозчика РоссииФото: facebook.com/mikhail.galin.7
Обыкновенный домашний кот смог нанести удар по репутации одного из символов России – национального авиаперевозчика «Аэрофлот». А все из-за наказания, вынесенного владельцу животного. Почему это наказание выглядит несправедливым и какие ошибки в глазах общества допустила ведущая авиакомпания страны? Подробности...
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Пророссийская позиция новой власти Молдавии может быть подделкой

Словно герой сериала «Игры престолов», Ион Кику пришел к власти, опираясь на союз двух бывших враговФото: DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
У президента Молдавии Додона появилась реальная власть – в стране сформировано подконтрольное ему правительство, которое называют пророссийским. Министром обороны, например, стал генерал, восхищавшийся защитниками ДНР. МИД возглавил дипломат, высказывавшийся за укрепление отношений с Москвой. Однако аналитики полагают, что обольщаться и ждать разворота Кишинева на восток пока рано.  Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Коллективные письма – это смесь цинизма с идеализмом

Максим Соколов, публицист
Люди солидные, авторитетные и ничуть не охранители не удостоили своей подписью воззвание относительно проф. Гусейнова. Можно догадываться, чего им это стоило: либеральный террор – дело вполне серьезное, и человек, уклоняющийся от борьбы, сильно рискует. Подробности...
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Зачем и куда разводят войска в Донбассе

Дмитрий Юрьев, политолог
Любая попытка сдать народные республики Донбасса Украине гарантированно приведет к гуманитарной катастрофе. Но наших донецких и луганских братьев можно успокоить – «развести» Россию (вместо войск) никому не удастся. Подробности...
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Не надо всюду видеть одну сплошную Украину

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Постоянное битье себя пяткой в грудь, разрывание рубахи и крики «держите меня семеро, сейчас наши танки вот-вот и все!» – это проблема для нашей внешней политики. Потому что разогревает общественное мнение, когда нужно сохранять голову холодной. Подробности...
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          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

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          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

          • Не изменило

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          • Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже живу в Арктике

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              Обмен шпионами между Литвой и Россией получился несимметричным

              Норвежский гражданин Фруде Берг попал в списки по обмену почти случайно   15 ноября 2019, 19:15
              Фото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»
              Текст: Евгений Крутиков

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              Литва и Россия в лучших традициях холодной войны обменялись фигурантами шпионских скандалов. Между теми, кого выдала Литва, и теми, кого выдала Россия, есть ощутимая разница – как с точки зрения фабулы обвинений, так и по части признательных показаний. Каким образом к этой истории оказалась причастна Норвегия и кого еще нужно вызволять из литовских тюрем?

              Президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил, что Россия и Литва успешно обменялись помилованными гражданами своих стран, ранее осужденными за шпионаж. «На родину возвращены осужденные в России за разведывательную деятельность граждане Литвы Евгений Матайтис и Аристидас Тамошайтис», – сказано в сообщении пресс-службы литовского президента. Согласно информации президентской пресс-службы, в Литву также передан гражданин Норвегии Фруде Берг. «Он передан посольству своей страны в Вильнюсе», – уточнила пресс-служба.

              В распространенном офисом премьер-министра Норвегии заявлении также говорится, что осужденный в России за шпионаж отставной инспектор погранслужбы Норвегии Фруде Берг передан представителям королевства на территории Литвы. «Мы последовательно работали над возвращением Фруде Берга домой с момента его ареста», – сказала премьер Норвегии Эрна Сульберг». Российская сторона все это пока никак не комментирует.

              Еще утром поступила информация, что президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж в 2017 году. В документе, опубликованном на его официальном сайте, речь идет о Николае Филипченко и Сергее Моисеенко. Глава литовского государства помиловал их в соответствии с рекомендацией Комиссии по помилованиям и благодаря недавно внесенным изменениям в литовское законодательство.

              По мнению литовской прессы и экспертов, указ как раз и «открывал путь» для обмена заключенными с Россией. В октябре сообщалось, что Вильнюс может обменять Филипченко на Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса. Первый в 2016 году получил в России 13 лет, второй – 12 лет по обвинениям в шпионаже в том же году. Этот обмен изначально планировался как трехсторонний: в него был включен гражданин Норвегии Фруде Берг, также отбывавший в России 14-летний срок за шпионаж. У норвежцев нет никого на прямой обмен, потому они и вклинились в изначально сугубо литовскую историю. Все эти люди также были помилованы президентом России.

              Для Москвы этот обмен изначально выглядел неравноценным. Николай Филипченко, обвиняемый в Литве в том, что он пытался завербовать кого-то из Департамента охраны президента Литвы с целью установить в здании президентуры в Вильнюсе прослушивающие устройства, свою вину отрицал и отрицает до сих пор. Филипченко был снят с поезда, шедшего через литовскую территорию из Калининграда, фактически похищен, только на основании свидетельских показаний, что всегда можно оспорить. А осужденные в Москве Матайтис и Тамошайтис свою вину признали, тем более что их взяли, что называется, «на кармане». В России это вообще железобетонная практика, перешедшая по наследству из СССР: подозреваемых в шпионаже иностранных граждан всегда арестовывают только с поличным, чтобы в дальнейшем избежать спекуляций.

              Кроме того, изначально литовцы предлагали на обмен только одного Филипченко. Москву это категорически не устраивало, поскольку речь должна идти о симметричных действиях. Вы хотите двоих признавшихся за одного не признавшегося, а тут еще и Фруде Берг нарисовался? Так дела не делаются. Норвежская сторона вообще ничего активно сделать не могла, а только давила на литовцев (по принципу «будете плохо себя вести – отключим газ») и плакала. «Гуманитарную позицию» озвучивала жена Фруде Берга. По ее словам, муж вообще очень любит Россию, активно участвовал в приграничной деятельности культурно-просветительского характера, а норвежская разведка использовала его «в темную». Он якобы не знал, что передаваемые им деньги – гонорар за разведывательную деятельность. Следовательно, Фруде Берг – не шпион, а только «мул», и относиться к нему по этой причине надо мягче. К тому же он уже дядечка немолодой, в отличие от остальных фигурантов возможного обмена.

              Сергей Моисеенко в этих раскладах вовсе изначально не фигурировал, и его появление стало небольшой сенсацией. Моисеенко – кадровый советский военный, приехавший на службу в Литовскую ССР еще в 1970-х годах. По образованию он врач (знаменитая Ленинградская военно-медицинская академия), военный хирург и до 1991 года служил в Шяуляйском военном госпитале. В судебных материалах есть фотография из старого советского личного дела военнослужащего с фотографией Моисеенко с погонами капитана и со знаками различия медицинской службы,

              что не мешает литовской стороне называть его «офицером ГРУ», но к этому все уже привыкли.

              Он остался жить в независимой Литве и получил гражданство по «нулевому принципу»: после провозглашения независимости гражданство Литвы предоставлялось всем, кто проживал на территории республики, вне зависимости от национальности и рода деятельности (что выделяло Литву в положительную сторону на фоне ксенофобской позиции Латвии и Эстонии с их институтом «неграждан» и люстрациями бывших советских военнослужащих и работников госбезопасности). Единственной оговоркой было непринятие российского или иного (скажем, белорусского) гражданства. Когда в ходе следствия выяснилось, что Моисеенко все-таки получил еще и российское гражданство, из литовского его «выгнали», а самого его обвинили в сокрытии получения российского гражданства. Тем не менее он продолжал спокойно жить в Шауляе.

              Обвинение в его адрес строится на показаниях Сергея Пущина, литовского гражданина, также жителя Шауляя, работавшего на базе ВВС Литвы Зокняй, которая используется как главный аэродром базирования ВВС НАТО в Прибалтике. Оттуда совершаются все полеты натовских ВВС в регионе, включая патрулирование воздушного пространства, поскольку собственных ВВС Литва, Латвия и Эстония не имеют. Литовская прокуратура утверждает, что Моисеенко завербовал Пущина и получал от него сведения с базы Зокняй о вооруженных силах Литвы и о Миссии воздушной полиции НАТО (так официально называется патрулирование прибалтийского воздушного пространства самолетами более продвинутых стран НАТО на основе ротации), о полетах военных самолетов, военной подготовке, местах дислокации и операциях в Афганистане.

              Российской разведке, по литовской версии событий, были переданы копии документов Министерства обороны Литвы и копии личных дел некоторых сотрудников авиационной базы. Согласно материалам дела, Моисеенко платил от 500 до 1000 евро за информацию, собранную и переданную ему Пущиным, а встречи в Литве проходили с соблюдением строгой конспирации в гараже Моисеенко. Не совсем понятно, какая «строгая конспирация» может быть в личном гараже фигуранта – еще бы у себя на кухне встречался с агентурой. В конце концов, Моисеенко увлекался охотой, можно и в лесу встречаться.

              Моисеенко получил 12 с половиной лет тюрьмы за шпионаж и все остальное, но ранее не фигурировал в списках на обмен. Возможно, причина была в том, что он считался литовским гражданином (гражданства Литвы он был лишен в ходе судебного процесса), но все равно это не устраивало Москву.

              Кроме того, в Литве в заключении и в стадии судебного процесса находятся российские граждане, обвиняемые в преступлениях, не связанных со шпионской деятельностью, но в вызволении которых Россия должна быть заинтересована.

              Речь может идти о сотрудниках бывшего вильнюсского ОМОНа времен распада СССР и нескольких бывших советских военнослужащих того же периода, обвиняемых в участии в событиях января 1991 года в Вильнюсе и окрестностях. Сюда же можно добавить «ветеранские дела», когда глубоких стариков, бывших сотрудников правоохранительных органов СССР обвиняют в «геноциде литовского народа» в период борьбы с «лесными братьями» с 1944 по 1955 год. В Литве сейчас нет механизма для прекращения таких дел или возможной репатриации их фигурантов в Россию или третьи страны. Это серьезная проблема, но сейчас Вильнюс готов идти на уступки только в «шпионских» делах. Дела сталинского периода и о событиях 1991 года для Литвы – нечто сакральное, связанное со строительством государственной мифологии.

              Общая позиция Литвы по отношению к России остается крайне негативной. Мало кому приходит в голову проводить в своем посольстве в Москве «дебаты» с участием «российских экспертов» о ситуации внутри России.

              Посмотрели бы мы, что случилось бы, если бы российское посольство в Вильнюсе созвало представителей литовских оппозиционных кругов на дебаты «Как нам обустроить Литву». А они такое себе на днях позволили – и ничего им за это не было.

              Однако любой обмен такого рода можно только приветствовать. Он может стать небольшой ступенькой к нормализации отношений хотя бы на уровне риторики и взаимного восприятия. Содержание в заключении штатных сотрудников иностранных разведок или аффилированных с ними лиц сам по себе шпионаж против России как явление не остановит. Он вечен. Эти люди просто выполняют свою работу, в отличие от их российской агентуры – ей никакой пощады. Обмен же зафиксированными сотрудниками разведок – нормальная практика.

              В литовском же случае требуется в обязательном порядке продолжать работу по освобождению других категорий лиц, если уж литовская сторона в кои веки стала проявлять заинтересованность в улучшении отношений с Россией. Понятно, что ждать от Вильнюса перемен в формировании государственной мифологии не приходится, но по крайней мере сейчас есть о чем разговаривать. 


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