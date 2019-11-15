В Литве помиловали двоих осужденных за шпионаж россиян

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о помиловании двоих осужденных за шпионаж россиян – Сергея Моисеенко и Николая Филипченко.

Об этом сообщает ТАСС.

В феврале 2017 года суд в Литве признал россиянина Сергея Моисеенко и бывшего военнослужащего литовской армии Сергея Пусина виновными в шпионаже и приговорил их к 10 с половиной и пяти годам тюрьмы. В июле того же года Вильнюсский окружной суд признал гражданина России Николая Филипченко виновным в шпионаже и приговорил его к 10 годам заключения.