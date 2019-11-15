Глава СВР отреагировал на помилование «российских шпионов» в Литве

Россия зеркальным образом ответит на помилование в Литве осужденных за шпионаж российских граждан, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«По моим данным, это зеркальные меры», – приводит его слова ТАСС.

В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о помиловании двоих осужденных за шпионаж россиян – Сергея Моисеенко и Николая Филипченко.

Литовский политолог Анатолий Иванов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что указ президента Науседы стал первым реальным шагом к обмену людьми, осужденными в Литве и в России по обвинениям в шпионаже в пользу иностранного государства.

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