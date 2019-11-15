Эксперт прокомментировал помилование «российских шпионов» в Литве

«Журналисты фантазировали, что обмен будет как в известном фильме «Мертвый сезон». Но скорее обменяют подальше от посторонних глаз», – заявил газете ВЗГЛЯД литовский политолог Анатолий Иванов. Так он прокомментировал решения властей Литвы помиловать обвиненных в шпионаже россиян Сергея Моисеенко и Николая Филипченко. Предполагается, что помилованных обменяют на двух литовцев и норвежца.

«Подписание президентом Науседой решения о помиловании стало первым реальным шагом к обмену людьми, осужденными в Литве и в России по обвинениям в шпионаже в пользу иностранного государства. По слухам, двоих россиян обменяют на двоих литовцев и представителя Норвегии. Хотя норвежцы этот факт опровергают», – сказал бывший руководитель литовского издания «Baltnews», политолог Анатолий Иванов.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о помиловании двоих осужденных за шпионаж россиян – Сергея Моисеенко и Николая Филипченко. В феврале 2017 года суд в Литве признал Моисеенко и бывшего военнослужащего литовской армии Сергея Пусина виновными в шпионаже и приговорил их к десяти с половиной и пяти годам тюрьмы. В июле того же года Вильнюсский окружной суд признал гражданина Филипченко виновным в шпионаже и приговорил его к 10 годам заключения.

При этом он отметил, что это события вряд ли отразится на громком «деле Палецкиса» (литовского политика, арестованного властями Литвы по подозрению в шпионаже в пользу России за его слова в телеэфире на тему вильнюсских событий 13 января 1991 года).

«Если что-то и отразится, так это давление международных институтов, может быть даже того же ОБСЕ. Палецкису так и не было предъявлено никакого обвинения. Поэтому трудно предположить, от чего его можно защищать, кроме как от произвола правосудия», – акцентировал Иванов.

«Помилование, это хороший сигнал. Радует то, что люди окажутся дома. Накануне на литовском телевидении обсуждали возможные сценарии того, как будет происходить обмен. Фантазировали, что это будет как в «Мертвом сезоне» – машины на мосту, люди сходятся на середине и расходятся каждый в свою сторону. Я считаю, что обмен – дело интимное», – подчеркнул собеседник.

«Что касается политического подтекста данного решения, то его наличие маловероятно – ничего, по сути, не изменилось. Как прежнее руководство страны – команда президента Дали Грибаускайте, было в авангарде негативного отношения к России, так и новое руководство под управлением Гитанаса Науседы стало классическим преемником этих идей», – отметил Иванов.

«Хорошо, что люди окажутся дома. Плохо, что антироссийские настроения в руководстве Литвы с приходом нового президента никак не поменялись», – резюмировал литовский эксперт.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о персоналиях, которые могут стать фигурантами обмена между Россией и Литвой.

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