Пойманный в Москве шпион признался в работе на разведку Норвегии

Норвежец Фруде Берг, который подозревается в шпионаже, подтвердил, что находился в Москве по поручению службы внешней разведки Норвегии, сообщили его адвокаты.

«Норвежские власти хранят молчание», – пишет Dagbladet.

Как сообщило издание, 62-летний бывший пограничный комиссар Берг признался своим адвокатам, что прибыл в Москву по поручению разведки, передает РИА «Новости».

Адвокат Брюнюлф Ристенс сказал, что Берг «испытывал лояльность к норвежским властям», рассчитывал на их поддержку, а потому «долго сомневался» как себя вести. Сейчас Берг «хочет, чтобы его версия была озвучена».

62-летний норвежец уверен, что осенью в Осло его попросил отправиться в Москву человек, который связан с норвежской разведкой. В России Бергу грозит до 20 лет заключения.

Он «не признает свою вину по серьезному обвинению», заявляя, что плохо понимал, «во что его втянули», сказал адвокат Илья Новиков. По словам Новикова, Берг – «пожилой человек», у которого пятеро внуков – «никогда не совершил бы что-либо, что грозило бы ему 20-летним заключением».

Как заявил Новиков, Берг знал очень мало о том поручении, о котором его попросили. Защита норвежца заявляет, что тот не работал в разведке, а лишь стал курьером, отправившись в качестве туриста на встречу с друзьями. Адвокаты подчеркивают, что Берг никогда не владел секретной информацией.

По мнению адвокатов, норвежские власти должны проявить большую активность, чтобы Берг мог избежать многолетнего заключения.