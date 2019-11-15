Двоих россиян обменяли на двух литовцев и норвежца

Литва заявила, что обменяла двух российских граждан на двух литовцев и норвежца Фруде Берга, сообщает Reuters.

Обмен осужденного в России за шпионаж норвежца Фруде Берга также подтвердили в офисе премьера Норвегии. Сейчас Берг передан властям Норвегии на территории Литвы, передает ТАСС.

«Мы последовательно работали над возвращением Фруде Берга домой с момента его ареста», – сказала премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

Президент Литвы Гитанас Науседа также подтвердил успешный обмен осужденными за шпионаж между Литвой и Россией.

Ранее литовский политолог Анатолий Иванов прокомментировал газете ВЗГЛЯД возможный обмен между Россией и Литвой.

На прошлой неделе в Литве вступили в силу поправки к Уголовному кодексу, которые оговаривают процедуру обмена с другими государствами осужденными за шпионаж лицами.

Напомним, подданный Норвегии Фруде Берг был задержан в Москве в декабре 2017 года. Ему предъявили обвинение в шпионаже. Сам норвежец не считает себя виновным, хотя и признает факт сотрудничества с разведслужбами Норвегии.

В апреле 2019 года сообщалось, что Берга обвинили в сборе данных о российских атомных подводных лодках. 16 апреля Московский городской суд признал его виновным в шпионаже против России и приговорил к 14 годам колонии строгого режима.