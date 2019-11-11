В Литве вступили в силу поправки к УК для обмена осужденными с другими странами

В Литве вступили в силу поправки к Уголовному кодексу, которые оговаривают процедуру обмена с другими государствами осужденными за шпионаж лицами.

«Президент Гитанас Науседа утвердил поправки своим декретом», – сообщили впресс-службе президента, передает ТАСС.

Ранее парламент Литвы принял поправки к Уголовному кодексу (УК), благодаря которым станет возможным обмен с другими государствами лицами, осужденными за границей за разведывательную деятельность в пользу своей страны.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Литва пытается улучшить отношения с Россией через шпионов.