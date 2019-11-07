Литва приняла поправки к УК для обмена осужденными с другими странами

Парламент Литвы принял поправки к Уголовному кодексу (УК), благодаря которым станет возможным обмен с другими государствами лицами, осужденными за границей за разведывательную деятельность в пользу своей страны.

Вопрос предоставления президенту республики права помилования осужденных за шпионаж в Литве лиц, что делает возможным освобождения их из заключения с дальнейшим обменом, был рассмотрен на пленарном заседании. В итоге «за» проголосовало 76 депутатов, восемь воздержались, еще двое проголосовали против, передает ТАСС.

В октябре появилась информация о том, что Россия и Литва якобы собрались провести обмен осужденными за шпионаж. Однако Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что не располагает данными о подобных планах.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Литва пытается улучшить отношения с Россией через шпионов.

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