Кремлю задали вопрос об обмене осужденными с Литвой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о планах обмена между Россией и Литвой осужденными за шпионаж.

«Я не располагаю информацией на этот счет», – заявил Песков, передает ТАСС.

Данный вопрос был связан с появившейся ранее информацией, что Россия и Литва якобы договорились об обмене осужденными за шпионаж.

Кроме того, пресс-секретарь добавил, что не может прокомментировать вопрос и о помиловании норвежца Фруде Берга.

«Я не могу ответить на ваш вопрос, я не располагаю информацией на этот счет», – сказал Песков в ответ на вопрос, получал ли президент прошение о помиловании Берга и ожидается ли какой-либо обмен в ближайшие дни.

Напомним, подданный Норвегии Фруде Берг был задержан в Москве в декабре 2017 года. Ему предъявили обвинение в шпионаже. Сам норвежец не считает себя виновным, хотя и признает факт сотрудничества с разведслужбами Норвегии.

В апреле 2019 года сообщалось, что Берга обвинили в сборе данных о российских атомных подводных лодках. 16 апреля Московский городской суд признал его виновным в шпионаже против России и приговорил к 14 годам колонии строгого режима.

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