Норвежца Берга приговорили за шпионаж против России

Московский городской суд признал норвежца Фруде Берга виновным в шпионаже против России и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

«Признать подсудимого Фруде Берга виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), и назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», – огласил приговор судья Андрей Суворов.

При этом суд огласил только вводную и резолютивную части вердикта, так как судебный процесс по делу Берга проходил в закрытом от СМИ и слушателей режиме из-за наличия в деле материалов с грифом «секретно», передает ТАСС.

Напомним, Фруде Берг был задержан в Москве 5 декабря 2017 года.

Ему предъявили обвинение по статье «шпионаж». При этом сам норвежец не считает себя виновным, хотя и признает факт сотрудничества с разведслужбами Норвегии.

В апреле 2019 года стало известно, что Берга обвинили в сборе данных о российских атомных подводных лодках.