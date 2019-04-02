Подозреваемого в шпионаже норвежца обвинили в сборе данных о российских АПЛ

Обвиняемый в шпионаже в пользу Норвегии норвежец Фруде Берг занимался сбором данных о российских атомных подводных лодках, сообщил гособвинитель по этому делу.

«Фруде обвиняется в шпионаже в пользу Норвегии. Он собирал сведения по атомным подлодкам. Берг был привлечен Норвежской разведывательной службой и за денежное вознаграждение согласился с ней сотрудничать. Он был задержан при получении информации от гражданина России, который работал на оборонном предприятии и действовал под контролем ФСБ», – сказала гособвинитель Милана Дигаева, передает РИА «Новости».

Она добавила, что Берг не считает себя виновным, согласно статье УК, ему грозит до 20 лет колонии.

Дело проходит под грифом «совершенно секретно» и будет рассматриваться в закрытом режиме, по нему проходит 15 свидетелей, добавила Дигаева.

Адвокат Берга Илья Новиков сообщал, что норвежец «мог быть использован втемную». Он пояснил, что иностранцу грозит большой срок, «но профессиональным иностранным разведчикам, каким ФСБ считает Берга, обычно дают не слишком много, и всегда учитывается возможность обмена на русского агента».

Напомним, Фруде Берг был задержан в Москве 5 декабря 2017 года, ему предъявили обвинение по статье «шпионаж». Сам норвежец не считает себя виновным, но признает факт сотрудничества с разведслужбами Норвегии.