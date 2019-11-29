Осужденный за шпионаж в России норвежец захотел компенсации от властей Норвегии

Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, решил добиться от Норвегии компенсации за произошедшее.

«Было много лишних расходов, это стало бременем для моей семьи и меня самого. <...> Жизнь, наверное, теперь будет другой. Поэтому, если говорить о компенсации – да, скоро мы предъявим счет», – заявил Берг после консультаций у адвоката, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NRK.

Он пояснил, что несколько лет трудился курьером на территории России для военной разведки из Норвегии. Спецслужбы эту информацию не подтвердили и не опровергли.

Деньги на командировки Берга выделяло государство, он планирует вернуть «суточные», которые накопились за время заключения. Адвокат посчитал, что сумма должна составить 820 тыс. крон (порядка 89 тыс. долларов).

Берг был задержан в декабре 2017 года по обвинению в сборе информации о российских атомных подлодках, норвежца приговорили к 14 годам лишения свободы. Он подтвердил, что находился в Москве по поручению службы внешней разведки Норвегии.

15 ноября Берга освободили в рамках обмена шпионами: двоих россиян обменяли на двух литовцев и норвежца.

В ноябре Берг заявил, что его обманули спецслужбы Норвегии.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, между теми, кого выдала Литва, и теми, кого выдала Россия, есть ощутимая разница – как с точки зрения фабулы обвинений, так и по части признательных показаний.