«Янтарь» возобновил строительство океанографического судна для Минобороны

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» в Калининграде возобновил активную фазу строительства океанографического исследовательского судна (ОИС) проекта 02670 «Евгений Горигледжан» для Минобороны, сообщил руководитель проекта Андрей Клюкин.

Строительство ОИС «Евгений Горигледжан» началось на заводе «Янтарь» в марте 2016 года. Планировалось передать судно, предназначенное для главного управления глубоководных исследований Минобороны России, заказчику в 2017 году.

«В ноябре 2018 года официально были приостановлены работы по ремонту и переоборудованию судна, и в течение всего 2019 года велись переговоры и решались вопросы с заказчиком по дальнейшему исполнению госконтракта. Итогом этих длительных переговоров стало то, что 31 января этого года было подписано допсоглашение о продлении срока действия контракта», – передает РИА «Новости» слова Клюкина.



По условиям подписанного дополнительного соглашения, завод должен завершить работы по ремонту и переоборудованию судна и передать его заказчику в конце марта следующего года.



«В данный момент мы приступили активно к работе, чтобы четко и быстро решить вопросы, влияющие на срок сдачи судна, особенно в части поставок оборудования. Помимо этого, разработан проект генерального графика, который требует в сжатые сроки выполнить ряд мероприятий, включая работу цехов и контрагентских организаций», – добавил Клюкин.



ОИС «Евгений Горигледжан» переоборудуется из спасательного буксирного судна МБ-305, построенного на Щецинской верфи в Польше в 1983 году. Проект 02670 разработан в АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз».

Судно предназначено для проведения подводно-технических работ, экологического мониторинга морской среды, океанографической съёмки, оказания помощи на море. Судно примет на борт подводные и спасательные аппараты. Длина судна – 81 метр, ширина – 16 метров, водоизмещение – 4 тыс. тонн.

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