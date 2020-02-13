Принятие поправок в Конституцию потребует изменения 50 законов

Порядка 50 законодательных актов придется изменить при принятии поправок в Конституцию России, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«После вступления в силу поправок в Конституцию рабочая группа готова участвовать в подготовке законодательного плана, обеспечивающего реализацию положений в Конституции», – приводит его слова РИА «Новости».

На встрече президента Владимира Путина с рабочей группой по поправкам Крашенинников сообщил, что потребуется изменить целый ряд законов.

«Мы полагаем, что потребуется изменение более чем 50 законодательных актов», – сказал он.

Ранее в четверг президент Владимир Путин отметил чрезвычайную важность сверки «каждой буквы и запятой» в поправках в Конституцию России. Он также призвал не потерять не вошедшие в Конституцию предложения. По словам российского лидера, их необходимо учесть и использовать.

20 января Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. 23 января Госдума единогласно приняла законопроект в первом чтении. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.